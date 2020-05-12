Цены на нефть пошли вверх на новостях о дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:27 по московскому времени составляет $30,50 за баррель, что на $0,87 (2,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,29 (5,34%) - до $25,43 за баррель.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договорённости с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

"Этот шаг Саудовской Аравии стал еще одним фактором, поддерживающим рост нефтяного рынка", - отмечают аналитики OCBC.

Как отмечает S&P Global Platts, все больше стран в последние недели начали смягчать карантинные меры, что может поддержать постепенное восстановление спроса на нефтепродукты.

При этом агентство отмечает, что нефтеперерабатывающие компании будут внимательно следить за динамикой спроса и предложения, планируя ежедневный объем производства.

Помимо этого, аналитики все еще обеспокоены способностью производителей поддерживать сокращение добычи.

"Производители готовы нарастить добычу, как только восстановятся цены... Хотя спрос, по всей видимости, восстанавливается, есть сомнения относительно временных рамок", - считают аналитики ANZ.