Фото и видео ⟩ В Кристийне открываются спортивные и игровые площадки

«С площадок для игр, спорта и выгула собак будут сняты как заградительные ленты, так и предупреждающие таблички, после чего продезинфицированные и тщательно вымытые под давлением площадки откроют для пользования. Все публичные игровые площадки будут открыты самое позднее к 15-му мая», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.