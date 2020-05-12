Вт, 12.05.2020
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Фото и видео ⟩ В Кристийне открываются спортивные и игровые площадки

В Кристийне открываются спортивные и игровые площадки.

ФОТО: Kristiine linnaosa valitsus

Сегодня в районе Кристийне приступили к открытию игровых и спортивных площадок, контактные поверхности которых были тщательно очищены. В первую очередь крупнейшие работы прошли на общественных спортивных площадках и в игровом городке Лёвенру.

«С площадок для игр, спорта и выгула собак будут сняты как заградительные ленты, так и предупреждающие таблички, после чего продезинфицированные и тщательно вымытые под давлением площадки откроют для пользования. Все публичные игровые площадки будут открыты самое позднее к 15-му мая», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Площадки в парке Лёвенру были сегодня открыты, стоявшие там во время изоляции ограждения демонтированы.

В Кристийне открываются спортивные и игровые площадки.

ФОТО: Kristiine linnaosa valitsus

В Кристийне открываются спортивные и игровые площадки.

ФОТО: Kristiine linnaosa valitsus

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