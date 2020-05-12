Отправка почты в Эстонию из США восстановлена

Почтовая служба США (USPS) во вторник исключила Эстонию из списка стран, почтовое сообщение с которыми было прервано.
По словам представителей США, временная приостановка отправки писем и посылок из США в Эстонию была вызвана ограниченными логистическими возможностями в мире, сообщила во вторник BNS пресс-служба МИД Эстонии.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, посольство Эстонии в Вашингтоне общалось с представителями USPS как в понедельник, так и во вторник, и со вторника Эстония была исключена из списка стран, на которые распространяются ограничения. «Это была проблема технического характера. Я благодарю чиновников за их быструю реакцию на проблему как в Эстонии, так и в США», - сказал Рейнсалу.
Возврат отправителям адресованной в Эстонию почты прекращен, и по заверениям представителей США, отправка корреспонденции в Эстонию по всей вероятности будет восстановлена к началу следующей недели.