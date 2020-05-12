Отправка почты в Эстонию из США восстановлена

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, посольство Эстонии в Вашингтоне общалось с представителями USPS как в понедельник, так и во вторник, и со вторника Эстония была исключена из списка стран, на которые распространяются ограничения. «Это была проблема технического характера. Я благодарю чиновников за их быструю реакцию на проблему как в Эстонии, так и в США», - сказал Рейнсалу.