Галерея ⟩ Пирог COVID и серенады: в Раквереской больнице необычно отпраздновали Международный день медсестры

В Раквереской больнице отметили Международный день медицинской сестры. Во дворе больницы для медсестер музицировали члены группы Moonaküla Muusikapatrull. Выполняющих тяжелую работу медсестер пекарни "Пятс" порадовали лакомством, названным пирогом COVID в соответствии с текущей ситуацией, пишет Virumaa Teataja.
В исполнении Moonaküla Muusikapatrull для медсестер прозвучали лучшие серенады и оды.
Руководитель медсестер Раквереской больницы Маркель Паюпуу сказал, что сюрприз был очень приятным. Паюпуу сказал, что обычно они отмечают День медсестер поездкой, однако во время распространения коронавируса праздник проходил иначе: сами сестры не смогли никуда поехать и не смогли пригласить гостей.
Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая, в день рождения сестры милосердия Флоренс Найтингейл, основательницы сестринского дела.
2020 год Всемирная организация здравоохранения объявила годом медсестер и акушерок, чтобы обратить внимание на нехватку медсестер во всем мире.
В Раквереской больнице работает более 200 медсестер.