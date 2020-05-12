Галерея ⟩ Пирог COVID и серенады: в Раквереской больнице необычно отпраздновали Международный день медсестры

Руководитель медсестер Раквереской больницы Маркель Паюпуу сказал, что сюрприз был очень приятным. Паюпуу сказал, что обычно они отмечают День медсестер поездкой, однако во время распространения коронавируса праздник проходил иначе: сами сестры не смогли никуда поехать и не смогли пригласить гостей.