Проба на коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Всемирная организация здравоохранения обнадежила население планеты, сказав, что сосредоточится на 4-5 препаратах, которые могут быть успешны в борьбе с коронавирусом - но речь пока что идет о лечении, а не вакцине. Во всем мире продолжается постепенное снятие ограничений, связанных с вирусом.

Больше половины штатов Америки уже частично открылись или собираются открыться после карантина.

При этом ограничения в США отменяют гораздо решительнее, чем в Европе - если Британия и страны ЕС начинают выход из карантина поэтапно и открывают лишь жизненно важные предприятия, то в ряде американских штатов уже можно посещать кинотеатры, рестораны, тату-салоны и парикмахерские.

Президент Дональд Трамп поддерживает снятие мер, однако ключевой эксперт в его администрации считает, что резкие шаги могут привести к ненужным жертвам.

В Индии возобновляется железнодорожное сообщение, а правительство Британии продлило до октября программу выплаты 80% дохода для сотрудников частных компаний и самозанятых, лишившихся заработка из-за карантина.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло почти 4,2 млн, умерли, по последним данным, более 288 тысяч человек.

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ВОЗ тестирует лекарства, но пока не называет их

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявили, что ряд препаратов могут быть успешны в борьбе с коронавирусом. Теперь организация сосредоточится на дальнейшем изучении 4-5 самых перспективных из них - названия лекарств не разглашаются.

В ВОЗ подчеркнули, что ни одно из известных средств не останавливает вирус полностью - они лишь ограничивают тяжесть болезни и ее последствий.

Помимо разработки лекарств во всем мире ведется работа над вакциной от Covid-19, однако никаких гарантий или сроков ее создания пока нет.

На данный момент ВОЗ считает центром пандемии Северную и Южную Америку, однако растет число новых случаев заражения и в Африке.

"Ненужные страдания и смерти": предупреждение американским штатам

Больше половины американских штатов начали или планируют начать снимать ограничения, введенные для борьбы с пандемией, в ближайшее время.

В целом ряде штатов уже сняты практически все ограничения. С начала мая в Техасе, Джорджии, Оклахоме и других штатах открыты парикмахерские, спортзалы, рестораны и кинотеатры.

Но преждевременно снятие ограничений может привести к "ненужным страданиям и смертям", считает глава американского Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

Это предостержение - главная тема его выступления в Сенате США во вторник. Основные пункты своей речи он изложил в письме корреспондентке New York Times Шерил Гей Столберг.

В США от коронавируса уже погибли больше 80 тыс. человек - это самый высокий показатель в мире.

Предупреждение Фаучи резко противоречит заявлениям Трампа, который считает, что пандемия под контролем и власти штатов могут снимать ограничения.

На всем протяжении пандемии доктор балансирует на грани открытого противоречия с президентом - он не поддерживает противоречивые и порой откровенно антинаучные заявления Трампа, однако и не опровергает их прямо.

Фаучи также рассказал, что его институт к осени или зиме 2020 года уже может закончить испытания вакцины. Как и в других странах фармацевтические компании в США начнут производство вакцины еще до того, как подтвердится их эффективность.

Доктор выступает по видеосвязи. Он самоизолировался после того, как коронавирус был обнаружен у двух сотрудников Белого дома - личного ассистента президента и пресс-секретаря вице-президента.

Билеты на поезда в Индии разлетелись за час

Индии возобновляет частичное железнодорожное сообщение со вторника - после семи недель остановки из-за пандемии.

За час после открытия продаж в интернете были раскуплены десятки тысяч билетов - на поезда из Нью-Дели в Мумбаи, Ченнаи и Бангало.

Пассажиры обязаны носить маски, а также скачать официальное приложение для цифрового отслеживания контактов.

Индия покрыта сетью железных дорог, однако поезда часто ходят переполненными - в обычное время они перевозят больше 20 млн человек в день.

Зачастую соблюдать социальное дистанцирование в вагонах невозможно. Эксперты опасаются новой вспышки вируса.

В Британии продлили масштабные компенсации на 4 месяца

Британское правительство во вторник объявило о продлении компенсаций зарплат и заработка на четыре месяца.

Эта программа, принятая после введения карантина, компенсирует до 80% зарплаты (до 2,5 тыс. фунтов в месяц) для лишившихся заработка работников частных компаний.