Фото ⟩ Министры иностранных дел стран Балтии подпишут меморандум об открытии границ

Во вторник министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Латвии и стран NB8 встретились по видеомосту, под председательством Эстонии как координатора Балтийского сотрудничества и формата сотрудничества Северных и Балтийских стран (NB8), сообщила во вторник BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Цель видео-встречи министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы состояла в том, чтобы продолжить проходившие в предыдущие недели дискуссии о согласовании условий открытии границ и изложить содержание соответствующего меморандума о взаимопонимании. Меморандум министры иностранных дел трех стран Балтии планируют подписать в Риге в пятницу 15 мая.

«Решение об открытии границ между странами Балтии является важным шагом в процессе выхода из кризиса COVID-19, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Открытие границ может состояться на основании показателей здоровья, касающихся распространения вируса во всех трех странах, которые схожи и ясно показывают прекращение распространения вируса и действия принятых до сих пор ограничений».

Рейнсалу выразил удовлетворение тем, что страны могут возобновить смягчение ограничительных мер на основе координации между соседями и дать возможность жителям стран Балтии свободно перемещаться между тремя странами. «С этой целью мы договорились с Латвией и Литвой о трехстороннем меморандуме о взаимопонимании, определяющем общие рамки сопутствующих этому решению условий, и намерены с балтийскими коллегами подписать его уже в эту пятницу», - сказал он.

С 15 мая лица, не имеющие симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве, могут пересекать государственные границы Эстонии, Латвии и Литвы. Необходимо соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из распространения вируса; обязательный карантин не применяется. Тем, кто возвращается в Эстонию из третьих стран через Латвию или Литву, по-прежнему должны оставаться в карантине.

Министры иностранных дел NB8 продолжили обсуждение положения в связи с COVID-19 и возможностей сотрудничества NB8, в том числе в координации стратегии выхода из кризиса, планирования открытия границ и содействия экономическому сотрудничеству.

«В ближайшие недели тесный и прямой обмен информацией особенно важен, - сказал Рейнсалу. - Во всех странах Северной Европы ведутся дискуссии об ослаблении ограничений и выходе из кризиса. Обмениваясь и информацией о своих планах, шагах и действиях и координируя их, шаг за шагом мы можем сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса».