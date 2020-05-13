Ср, 13.05.2020
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Потрясающе ⟩ Обновленное картографическое приложение позволяет путешествовать во времени

Eesti Vabariigi ülevaatekaart 1:200 000 (1938) fragment.

ФОТО: Maa-amet

Собрание исторических карт Земельного департамента подверглось значительному обновлению, в ходе которого ознакомление с административными границами, старыми ортофотопланами, фотографическими планами и топографическими картами стало значительно более удобным для пользователей, пишет Kodustiil.

Земельный департамент перевел исторические карты в среду X-GIS 2.0. В приложение были добавлены исторические фотопланы и карты границ административно-территориального деления с 1997 года по настоящее время.  

Те, кто интересуется историей, теперь могут изучить данные Национального архива о мызах, границах приходов и провинций, карту Эстонии и Ливонии XIX века, российские одно-, двух- и трехверстовые карты, топографические карты Эстонской Республики начала ХХ века и бывшие в свое время засекреченными топографические карты СССР.

С собранием исторических карт можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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