В Тартумаа застрелили 59-летнего мужчину: полиция развернула крупную операцию с блокировкой дорог

Во второй половине дня во вторник полиции сообщили, что в волости Эльва Тартуского уезда стреляли из охотничьего ружья в 59-летнего мужчину, который получил серьезное ранение и погиб на месте происшествия. Полиция задержала в качестве подозреваемых двоих 53-летних мужчин.

Сообщение о возможной стрельбе полиции поступило в 18.11. На основании предварительной скудной информации была начата полицейская операция, в которой участвовали находившиеся поблизости патрульные бригады, подразделение быстрого реагирования, а также специальное полицейское подразделение K-Komando. Поскольку было неизвестно, какова ситуация в частном доме, полиция перекрыла все дороги вокруг жилого комплекса и подступы к нему, чтобы избежать риска для других людей.

Как описал происходившее оперативный руководитель Лыунаской префектуры Арго Турба, приблизившись к месту происшествия, полиция обнаружила во дворе дома получившего пулевое ранение 59-летнего мужчину, который, к сожалению, в результате тяжелой травмы скончался на месте происшествия. Полиция задержала на месте в качестве подозреваемых двоих 53-летних мужчин, у обоих были признаки употребления алкоголя. Их роль в произошедшем выяснится в ходе дальнейшего делопроизводства.

Оперативный руководитель добавил, что продуманный план действий для полиции в таких ситуациях крайне важен, чтобы не подвергать никого опасности из-за непредсказуемого поведения стреляющего. «Какие именно события предшествовали трагической гибели человека, полиция еще выясняет на месте происшествия, а все дополнительные нюансы станут ясны в ходе возбужденного уголовного дела», - сказал Турба в 23.25.