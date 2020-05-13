Ср, 13.05.2020
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Плановое лечение следует отложить: Департамент здоровья сообщил о распространении коронавируса в таллиннской больнице

Инфекционная больница Мериметса.

ФОТО: Madis Veltman

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Западно- Таллиннской центральной больнице Департамент здоровья рекомендует пациентам перенести плановый визит на более позднее время.

Департамент здоровья в сотрудничестве с Западно-Таллиннской центральной больницей выяснил, что в период с 12 марта по 5 мая коронавирусной инфекцией в больнице заразились 24 работника, а в период с 24 марта по 1 мая – 24 находившихся в больнице пациента. По этой причине Департамент здоровья рекомендовал отложить возобновление в больнице планового лечения для обеспечения безопасности пациентов.

Для установления цепочки заражения, были проведены эпидемиологические исследования, а персонал больницы консультировался и тестировался в случайном порядке. Для выяснения причин заражения также было начато государственное надзорное производство, в рамках которого в числе прочего исследуют использование в больнице средств индивидуальной защиты. В некоторых отделениях больницы введен режим изоляции, осуществляется тестирование поступающих на лечение больных и работников больницы.

"Хотя в больнице есть отделения, в которых распространение инфекции успешно остановлено, опасность заражения еще не миновала", - сообщила руководитель следственной группы Пыхьяского региона Департамента здоровья Юта Варьяс.

Председатель правления Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Имби Мокс сообщила, что больница серьезно относится к рекомендациям Департамента здоровья. Кроме приходящих на плановое лечение пациентов, больница также постоянно тестирует и своих сотрудников на предмет наличия заболевания.

Инициированная Департаментом здоровья процедура касается корпуса Meremeeste Западно-Таллиннской центральной больницы, расположенного по адресу Палдиское шоссе, 68, а также расположенного рядом с ним корпуса Merimetsa на Палдиском шоссе, 66.

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