Запланированное на 13 мая возобновление полетов из Таллинна в Ригу и Киев не состоялось, пишет Rus.ERR.
Приступить к обслуживанию рейсов в Ригу с сегодняшнего дня собиралась латвийская компания airBaltic, которая, однако, отменила все свои вылеты до 17 мая.
Венгерская авиафирма Wizz Air собиралась с 13 мая начать маршрут Киев - Таллинн, но перенесла возобновление полетов на 25 мая.
Ранее председатель эстонской авиакомпании Nordica Эрки Урва в интервью ERR выразил предположение, что перевозчики на самом деле не собираются сразу начинать летать, а открывают продажу билетов для того, чтобы решить проблему с оборотными средствами.