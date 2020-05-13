Ср, 13.05.2020
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  • Запланированное на 13 мая возобновление полетов из Таллинна в Ригу и Киев не состоялось

Запланированное на 13 мая возобновление полетов из Таллинна в Ригу и Киев не состоялось

Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Запланированное на 13 мая возобновление полетов из Таллинна в Ригу и Киев не состоялось, пишет Rus.ERR.

Приступить к обслуживанию рейсов в Ригу с сегодняшнего дня собиралась латвийская компания airBaltic, которая, однако, отменила все свои вылеты до 17 мая.

Венгерская авиафирма Wizz Air собиралась с 13 мая начать маршрут Киев - Таллинн, но перенесла возобновление полетов на 25 мая. 

Ранее председатель эстонской авиакомпании Nordica Эрки Урва в интервью ERR выразил предположение, что перевозчики на самом деле не собираются сразу начинать летать, а открывают продажу билетов для того, чтобы решить проблему с оборотными средствами.

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