Запланированное на 13 мая возобновление полетов из Таллинна в Ригу и Киев не состоялось

Приступить к обслуживанию рейсов в Ригу с сегодняшнего дня собиралась латвийская компания airBaltic, которая, однако, отменила все свои вылеты до 17 мая.

Венгерская авиафирма Wizz Air собиралась с 13 мая начать маршрут Киев - Таллинн, но перенесла возобновление полетов на 25 мая.