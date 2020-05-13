Фото и видео ⟩ Видео про самодельные машины из Валгамаа смотрят миллионы
Многие из тех, кто ездит между Сангасте и Отепя, неоднократно проезжал мимо хутора у дороги. Не зная о том, что именно там один из самых популярных эстонских ютуберов Дональд Дорх снимает свои видео о машиностроении, просмотренные уже более 100 миллионов раз, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В мастерской, созданной в бывшем хлеву, как раз стоит его последняя неоконченная работа, древокольный станок. От простого устройства его отличает возможность распилить поднятое на него 2,5-метровое бревно на ровные поленья, а затем не просто расколоть полено пополам вдоль или поперек, а сразу на четыре или шесть поленьев. Такое решение поможет не слишком часто нагибаться при рубке бревен в лесу.
Машина практична, в хозяйстве такая пригодится. Из того же принципы исходит все, что Дорх сделал своими руками. «В основном я делаю вещи, которые мне нужны. Иногда и те, которые не нужны, но которые просто весело делать».
В плане скейт
Строительство своеобразных машин и съемки процесса Дорх сделал источником дохода. Производство видео для YouTube вот уже три года было его основной работой. Он сверхпопулярен по эстонским меркам, да и в мировом масштабе у него приличное число просмотров. Заказчиков у его канала Donn DIY (do it yourself – т.е. с сделай сам) 462 000, а видео посмотрели свыше 126 миллионов раз. Например, у считающейся самой известной эстонской ютубершей Эстонианны последователей 775 000, а у самого популярного эстонского канала Life of Boris – 2,98 миллиона. Как Дорх достиг этого?
Большую часть жизни он живет на хуторе в деревне Ильмъярве в волости Отепя. Имя Дорх происходит из Дании. «Один из моих предков был балтийским немцем, другой датчанином», - говорит он.
Дорх окончил среднюю школу в Отепя, а затем в 2006 году пошел учиться инфотехнологиям в Тартуский университет. Туда он уехал ненадолго. «Там были такие предметы, как матанализ 1 и 2 и теория множеств. Мне они не нравились, я ничего не понимал. Поскольку мне в основной школе нравились труды, я решил поехать изучать технологию деревообработки в центр профессионального образования Вырумаа в Вяймела.
У него созрел план производить скейты. «Я тогда довольно много ездил на скейте. Делал их из европейской березовой фанеры. На самом деле, их делают из канадского клена, его шпон пластичнее, не теряет так много поверхности, если скейт наскочит на афсальт. Но план большого производства не осуществился, трудно было достать материал, денег не было и пришлось бы заказывать шпон из Америки».
В то время он начал вести скейт-блог, но и этот план не принес ему финансового успеха. «В 2008-2013 годах я заработал на этом 25 евро», - признается он.
Транспорт-амфибия
После училища он поступил на работу проектировщиком в фирму, изготовляющую мебель их цельного дерева. В конце 2012 года он ушел и оттуда: «Крутая была работа, но я видел, что никакого варианта развития нет».
Он прошел курс предпринимательства и планировал начать производить гусеничные цепи для квадроциклов, но последняя по-настоящему снежная зима случилась в 2012 году, и бизнес-план провалился. Бывали случайные работы, в 2015 году он съездил в Австралию. В 2016 году он вернулся и стал активно постить видео в YouTube, и на этот раз дела пошли на лад.
Его видеоканал посвящен строительству разных машин своими руками. Наиболее впечатляет из них ярко-красная амфибия. Строительство этого гусеничного агрегата заняло полгода. По словам создателя, машина практична, он планирует выезжать на ней на болота, например, чтобы разрушать соседние бобровые дамбы. На машине стоит промышленный мотор V2 мощностью в 20 лошадиных сил, она может передвигаться в воде, хотя и очень медленно. Если машина где-то застрянет, поможет лебедка – одна сзади, другая спереди. «Если ты застрянешь где-то на ATV, лебедка спереди, но иногда надо вытаскивать и назад».
В дальнейшем он собирается поменять дифференциал от Лады 2101 (позволяющий колесам на противоположной оси вращаться с разной скоростью) на более мощный, от BMW. Причем именно видео операции с дифференциалом на его канале оказалось самым популярным, его посмотрели уже свыше 10 миллионов раз.
Во дворе у него стоит ленточная пилорама, на которой во время нашего визита как раз не было ленты. Она позволяет ему самостоятельно вырезать из бревна необработанные доски и брусы. Из самодельных стройматериалов он построил себе на берегу пруда дом, брус он использовал и во внутренних помещениях. Построил он и газонокосилку, которая ходит за квадроциклом, впрочем, ее он успел продать своему другу. А еще он изготовил прицеп для своего вездехода, в котором можно перевозить бревна и поленья. Гриль-печь из старых дисков, разобранные автомобильные моторы – здесь мастерится и разбирается многое.
Его видео, наверное, не совсем такие, которые привлекают всех, поскольку речь все же идет о технике. Трудно сказать, можно ли сделать из этого биологические или психологические выводы, но 93% поклонников канала – мужчины в основном от 35 до 45 лет.
На своем канале он не слишком много говорит, скорее, просто действует. «У меня не интересная жизнь. Надо оставаться собой, если этим заниматься. Я тоже работаю, как если бы я зарабатывал где-то на предприятии».
Роскоши не ищет
Эстонские зрители составляют всего 0,7% от всей аудитории его канала, а родина в списке просмотров занимает лишь 40-е место. В основном его смотрят из США и России, следующей идет Бразилия.
Всему он в основном научился сам, у родителей и дедушек. Например, в работе с электротехникой ему и сейчас помогает папа-электрик. Но мужчин с умелыми руками в Эстонии, на самом деле, мало. «Не все засовывают видео этого в интернет», - поясняет он.
Коронавирус, по словам Дорха, только повысил интерес к его каналу. Но, поскольку фирмы, покупающие рекламу через YouTube, сократили расходы, финансовой выгоды он из этого не извлек. В то же время доходы, к счастью, существенно не сократились.
Сколько можно заработать на таком канале? За первые три месяца этого года оборот Donn DIY составил чуть более 27 000 евро. По словам самого Дорха, богатым его назвать нельзя. «Как частное лицо я получаю минимальную зарплату. Живу в деревне, кредитов у меня нет, я плачу только за интернет, электричество и телефон. Здесь работает поговорка, что богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратить. Я проживу».
Ни за какой роскошью он не гоняется, деньги вкладывает в работу фирмы. Выплачивать себе дивиденды необходимым не считает. Фирмы его, конечно, заметили, и, например, он может бесплатно пользоваться сварочным аппаратом, маской и плазменным ножом. «Поскольку моя повседневная деятельность связана с улучшением быта, юридически это должно быть корректно, если я делаю это на деньги фирмы. У меня не станет настроение лучше, если я буду знать, что у меня как частного лица на счете более крупная денежная сумма. Я езжу на Opel, который стоит 400 евро, добавил еще 400, прошел техосмотр».