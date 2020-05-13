Владимир Путин. ФОТО: SPUTNIK/VIA REUTERS

Президент России Владимир Путин с 12 мая отменил режим нерабочих дней. Вопросы продления режима самоизоляции и перезапуска экономики регионам предстоит решать самостоятельно.

Федеральный центр отменил нерабочие дни для поддержки экономики, говорят собеседники Русской службы Би-би-си. Эту идею продвигали экономблок правительства, и.о. премьер-министра Андрей Белоусов и бизнес, отмечают источники.

Как отмена нерабочих дней соотносится с эпидемиологической обстановкой?

Короткий ответ: федеральные власти считают, что Россия на плато заболеваемости

Президент России Владимир Путин за день до окончания праздников, 11 мая, выступил с обращением к гражданам и объявил о конце режима нерабочих дней в стране с 12 числа. Он поручил "везде, где возможно" создать условия для начала работы предприятий базовых отраслей экономики: строительства, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, связи и добычи полезных ископаемых.

Решение о возобновлении рабочих дней мог принять федеральный центр, поскольку Россия вышла на плато, предполагает источник Би-би-си, близкий к руководству федерального штаба по борьбе с коронавирусом. "Ежедневно выявляется 10-11 тысяч случаев [заражения], к концу мая пойдет снижение", - пояснил он.

Власти Москвы выступали за продление ограничительных мер, рассказал Би-би-си источник, близкий к столичной мэрии.

"Это федеральное решение, Москва держала бы [режим ограничений] дольше. Губернаторы не понимают, что это долгая история, что если люди не будут носить маски и соблюдать дистанцию, число больных увеличится и надо будет откатывать назад, к ужесточению", - рассказал он.

Источник полагает, что число заболевших Covid-19 в России еще не вышло на плато и может только подходить к пику темпов заболеваемости: "В какой точке подхода к пику мы находимся, можно будет сказать только к концу недели".

Россия 12 мая вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом: инфекцию диагностировали у 232 тысяч человек. На первом месте находится США с 1,363 миллиона заболевших.

За несколько дней до обращения Путин мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничений, связанных с коронавирусом, в столице до 31 мая. С 12 мая в столице ввели "масочный режим": ношение масок и перчаток в магазинах и транспорте стало обязательным. Указ Собянина о продлении в Москве карантина не противоречит словам президента о конце нерабочих дней, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Кто мог лоббировать окончание нерабочих дней?

Короткий ответ: экономблок правительства, и.о. премьера Андрей Белоусов, бизнес

"Отмену нерабочих дней мог лоббировать экономический блок правительства, поскольку те привели к крушению экономики", - рассказал Би-би-си один из российских крупных промышленников.

По его словам, главы некоторых регионов сами просили об отмене карантина ради спасения экономики. "Изначально регионы соблюдали меры самоизоляции на свое усмотрение. Но в некоторых регионах из-за появления очагов заражения в больницах губернаторы сочли карантинные меры неэффективными и сами стали предлагать отмену мер. По их логике, все и так бы заразились, а вот экономике пришел конец", - пояснил источник.

Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си назвал одним из инициаторов идеи и.о. премьер-министра Андрея Белоусова. "По всему видно, что это идея Белоусова. Теперь он у нас главный экономист в стране", - пояснил источник.

"У [министра промышленности Дениса] Мантурова было недостаточно ресурсов, и это [решение] продавливал Белоусов", - рассказал Би-би-си член совета директоров крупной российской компании.

Если в конце марта-начале апреля Путин больше прислушался к мэру Москвы Сергею Собянину, то теперь - больше к Андрею Белоусову и другим экономистам-государственникам, которые сигнализируют президенту об экономических потерях, согласен социолог Константин Гаазе. 6 мая Белоусов провел совещание по смягчению ограничительных мер.

"Был всероссийский стон бизнеса, лоббировал [отмену нерабочих дней] минпромторг и экономблок правительства", - описал ситуацию источник в руководстве одного из регионов, участвовавший в заседаниях штаба по коронавирусу.

Русская служба Би-би-си направила запрос в пресс-службу правительства и ожидает ответа.

Публично деловые ассоциации почти не критиковали режим нерабочих дней, но просили больше поддержки бизнеса со стороны государства, а также различные послабления карантина. В середине апреля Российский союз предпринимателей и промышленников попросил разрешить въезд в Россию иностранных специалистов. РСПП также совместно с "Опорой России", Торгово-промышленной палатой и "Деловой Россией" подготовили проект мер по восстановлению экономики после кризиса.

Бизнес просил председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Андрея Белоусова, чтобы после праздников в отдельных регионах можно было вернуться к нормальной рабочей деятельности в тех отраслях, где возможно. Об этом Би-би-си рассказал председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, речь шла в первую очередь о тех регионах, где эпидемиологическая ситуация "пока не вызывает настороженности".

"Это не универсальная просьба. Например, открытие сейчас всех бизнесов в Москве может быть приравнено к коллективному самоубийству. В этом контексте решение об отказе от режима нерабочих дней подразумевает, что субъекты смогут самостоятельно, в зависимости от сложившейся у них ситуации, решать, кто должен работать", - пояснил он.

Жесткие карантинные меры, введенные в России с 15 апреля, могут обойтись экономике страны в 0,5% годового ВВП в неделю, ранее подсчитали в Альфа-банке. Глава минэкономразвития Максим Решетников оценивал потери России из-за карантинных мер в 100 млрд рублей в день.

Если режим нерабочих дней отменен, нужно ли выходить на работу?

Короткий ответ: ориентируйтесь на разъяснения федеральных и региональных властей

С 30 марта по 11 мая в России действовал режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. Россияне могли не выходить на работу, но могли получать зарплату за будние дни, которые до этого считались рабочими. Минтруд сообщал, что нерабочий день не являлся выходным или праздником, поэтому работодатель должен был выплатить сотрудникам обычную заработную плату за этот период, а не повышенную.

С 12 мая, несмотря на прекращение нерабочего режима, работодатели должны будут выплачивать зарплату своим сотрудникам, даже если их предприятия не возобновят работу, заявили в минтруде.

Универсального ответа для россиян, нужно ли теперь им с 12 мая выходить на работу, нет. Это зависит от ограничений для различных отраслей в конкретном регионе. Разъяснения работодателям и гражданам дадут минтруд и региональные власти, сходятся эксперты.

Конкретный график выхода на работу определят региональные администрации, предположил замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. Об этом же Би-би-си рассказал один из российских вице-губернаторов. По его словам, регионы в ближайшее время примут нормативные акты, регулирующие работу местных предприятий.

Некоторые регионы уже выступили с такими инициативами. С 12 мая в Москве указом мэра Сергея Собянина возобновили работу строительные и промышленные предприятия. Такое же решение приняли в Московской области.

Слова Путина о рабочих днях разъяснит минтруд, полагает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, вопрос в том, относятся ли слова Путина к тем, кто уже получил разрешение и ходил на работу, или к тем, кто оказался в самоизоляции. Хотя даже в самоизоляции часть граждан все равно работала дистанционно.

Русская служба Би-би-си направила запрос в министерство труда.

Работодатель не может заставить сотрудников приходить на работу, если организация не входит в перечень тех, что имеют право продолжить деятельность (медицина, строительство, банки, ритейл), отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. В противном случае требования ходить в офис на работу - незаконны, говорит юристка.

Почему Путин отказался от нерабочих дней на пике эпидемии?

Короткий ответ: центр переложил ответственность за финансы и непопулярные меры на регионы

Президент дал понять, что государство больше не будет брать на себя прямые финансовые выплаты населению, сходятся эксперты. Это переходит на усмотрение руководителей регионов, которые берут на себя политические риски.

Социолог Константин Гаазе отмечает, что у властей есть "огромная кубышка на борьбу с коронавирусом", и теперь вся элита (губернаторская, местная, федеральная, региональная, деловая) должна в нее что-то положить.

"Путин вчера сделал то, что на биржевом языке называется Stop loss. Он сказал - всё, мои пандемические деньги закончились на этом. Вот этот и вот это набор выплат я готов обеспечить. Понятно, что после такого рода заявлений больше никаких прямых выплат гражданам не будет", - отмечает Гаазе.

По мнению эксперта, регионы могут начать социальные выплаты, но уже под свою ответственность: "Это уже их политическая ответственность - в частности, ответственность Собянина, [глав Петербурга и Подмосковья] Беглова и Воробьева, которые отвечают за 25-30% населения".

"Завершив период нерабочих дней, Путин освобождается от требований платить населению и приобретает благоприятный имидж", - согласен политолог Глеб Павловский.

"С одной стороны, он освобождается от требований платить. Теперь он может говорить: у вас же есть работа, а беспомощным мы поможем, - объясняет он. - С другой стороны, центр приобретает благоприятную роль на контрасте: запреты вводят регионы, а Путин их отменяет".

Что происходит в регионах России после перехода на рабочие дни?

Короткий ответ: постепенно снимают ограничения по соображениям экономики

На федеральном уровне повсеместный "нерабочий" режим завершен, но регионам представлены почти неограниченные возможности самостоятельно определять меры по борьбе с распространением коронавируса, их длительность, отмечает юрист Екатерина Тягай.

В соответствии с указом президента губернаторы обязаны обеспечить сохранение работникам заработной платы, если приостановят деятельность их предприятия.

С 12 мая режим ограничения в разной степени был ослаблен в семи регионах России.

В Камчатском крае (почти 400 заболевших) постепенно снимают ограничения на работу сферы услуг (салоны красоты, химчистки, ремонтные мастерские). В Башкирии (более 1,5 тысячи заболевших) разрешили свободно гулять по городу и в парках. Татарстан (более 1,7 тысячи заболевших) отменил систему смс-пропусков, а Мурманская область (2,4 тысячи заболевших) и вовсе отменила режим самоизоляции.

Калининградская область (около 750 заболевших) запустила работу торговых центров и парикмахерских, Ленобласть (более 1,5 тысячи человек) - кинотеатров и музеев. В Сахалинской области (38 заболевших) открываются объекты торговли и сервиса, имеющие отдельный вход, а также спортивные секции, школы и детские сады.

Делегирование ответственности регионам - вклад в развитие федерализма в стране, никогда еще губернаторы не были так самостоятельны, полагает руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. "Теперь у каждого из них есть шанс проявить таланты антикризисных управленцев или, наоборот, убедиться в собственной несостоятельности", - отмечает он.

В случае резкого увеличения статистики по коронавирусу из-за массового выхода людей из дома отвечать за это будет губернатор, а не федеральная власть, указал Листратов. Но поскольку за полтора месяца наметился серьезный экономический спад, дальнейшее продление режима нерабочих дней грозило обернуться более масштабным кризисом.

Как снятие ограничений отразится на рейтингах губернаторов и президента, зависит от статистики заболеваемости и того, как с этим справятся медики, заключил эксперт.

Как решение Путина скажется на эпидемиологической обстановке?

Короткий ответ: надо ждать статистики после смягчения ограничений

В крупных регионах с высокой заболеваемостью смягчения режима карантина практически нет, а если и есть - то в точечных и мягких формах, отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев.

Он не наблюдает резкого подъема заболеваемости из-за майских праздников. "Обычно мы видим хорошую корреляцию между ростом заболеваемости и уменьшением индекса самоизоляции, но этот эффект обычно наступает с задержкой в пять дней или больше. Так что пока мы еще не знаем эффекта от тех послаблений, которые были введены по окончанию майских праздников", - говорит эпидемиолог.

В Москве и нескольких других регионах был введен обязательный "масочный режим" - обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Эти меры повысят уровень изоляции между людьми и компенсируют послабления властей, заметил Лукашев.