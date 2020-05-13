В Эстонии подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом

По данным Регистра народонаселения, три положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа (все в Таллинне) и по одному в Пярнумаа и на Сааремаа.

По состоянию на утро 13 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 47 пациентов, пять из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 282 человека, закончен 291 случай болезни.

Случаи болезни 777 человек завершены (60,3%), в случае 511 человек (39,7%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За прошедшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 61 человека.

В Эстонии в общей сложности сделано 66 102 теста, из них 1751, т.е. 2,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Вирус по-прежнему распространяется, важно соблюдать как гигиену, так и дистанцию

Департамент здоровья напоминает, что коронавирус по-прежнему распространяется как в Эстонии, соседних странах, так и во всем мире. Несмотря на то, что 11 мая снова открываются торговые центры, чрезвычайное положение действует до 17 мая.

В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров. Посещение магазинов и мест общепита нужно заранее обдумать, и по-прежнему нужно обращать внимание как на правило 2+2, так и на гигиену рук. Люди, у которых имеются симптомы заболевания, должны оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.

В торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, сели там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залах обслуживания и вне заведений общепита.