Ср, 13.05.2020
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  • Посткарантинный Сааремаа восстанавливает туризм при помощи хитрой маркетинговой уловки

Посткарантинный Сааремаа восстанавливает туризм при помощи хитрой маркетинговой уловки

Сааремаа

ФОТО: Sander Ilvest

Некоммерческое объединение Visit Saaremaa, под вывеской которого работает Центр туристической информации Сааремаа, совместно с предпринимателями уезда собрало воедино все суперпредложения этого лета, при помощи которых островитяне, давно не видевшиеся со своими друзьями и знакомыми, смогут пригласить их в гости, пишет Maa Elu.

Менеджера  маркетингу Visit Saaremaa Рийне Рандер объяснила, что для того, чтобы снова стимулировать туризм, были составлены предложения, среди которых есть как скидочные ваучеры и бесплатные билеты в центры посещений, так и спа-пакеты.

"Важную роль в распространении кампании играют сами островитяне, которые могут отправлять свои собственные виртуальные открытки, направляя друзей и знакомых прямо к предложениям», - сказала Рандер. 

Если кто-то с материка укажет имя островитянина-рекомендателя при покупке  или бронировании, покупателя будет ждать приятный сюрприз, обещает Visit Saaremaa.

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