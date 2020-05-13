Посткарантинный Сааремаа восстанавливает туризм при помощи хитрой маркетинговой уловки

Некоммерческое объединение Visit Saaremaa, под вывеской которого работает Центр туристической информации Сааремаа, совместно с предпринимателями уезда собрало воедино все суперпредложения этого лета, при помощи которых островитяне, давно не видевшиеся со своими друзьями и знакомыми, смогут пригласить их в гости, пишет Maa Elu.
Менеджера маркетингу Visit Saaremaa Рийне Рандер объяснила, что для того, чтобы снова стимулировать туризм, были составлены предложения, среди которых есть как скидочные ваучеры и бесплатные билеты в центры посещений, так и спа-пакеты.
"Важную роль в распространении кампании играют сами островитяне, которые могут отправлять свои собственные виртуальные открытки, направляя друзей и знакомых прямо к предложениям», - сказала Рандер.
Если кто-то с материка укажет имя островитянина-рекомендателя при покупке или бронировании, покупателя будет ждать приятный сюрприз, обещает Visit Saaremaa.