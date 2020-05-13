Посткарантинный Сааремаа восстанавливает туризм при помощи хитрой маркетинговой уловки

Менеджера маркетингу Visit Saaremaa Рийне Рандер объяснила, что для того, чтобы снова стимулировать туризм, были составлены предложения, среди которых есть как скидочные ваучеры и бесплатные билеты в центры посещений, так и спа-пакеты.

"Важную роль в распространении кампании играют сами островитяне, которые могут отправлять свои собственные виртуальные открытки, направляя друзей и знакомых прямо к предложениям», - сказала Рандер.