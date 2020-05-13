Госконтроль: экономика Эстонии вышла за пределы своего потенциала, расходы превысили доходы

В обзоре Государственный контроль сравнил бюджетные прогнозы Министерства финансов с фактическими доходами и расходами государства и указал, что в 2018 году в стабильных экономических условиях дефицит был более чем на 200 млн евро выше запланированного. И это несмотря на неоднократные предупреждения бюджетного совета.
Трудности были, в частности, при оценке использования акцизных сборов и субсидий ЕС, поступающих в государственную казну. Кроме того, Государственный контроль обнаружил, что надзор за расходами в течение бюджетного года является недостаточным, что создает риск того, что дефицит бюджета будет замечен только тогда, когда он уже станет большим. Прогнозы, основанные на реальности, и постоянный мониторинг расходов и доходов государственного бюджета играют важную роль в принятии рациональных бюджетных решений, которые оказывают долгосрочное влияние на благосостояние государства, местных жителей и компаний.
«Настоящее время дает оценку распространенному мнению о том, что резервы сгорают без пользы и их следует использовать или что у Эстонии имеется достаточный запас для заимствования, и это следует сделать немедленно», - прокомментировал результаты обзора государственный контролер Янар Хольм.
«Сегодня мы можем чувствовать радость от того, что, несмотря на резкое сокращение запасов в последние годы, к началу кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, от резервов центрального правительства еще что-то осталось», - добавил государственный контролер, отметив, что дисциплинированная фискальная политика будет в ближайшие годы еще более необходимой.
По словам Хольма, настоящий кризис демонстрирует важность поддержания порядка в государственных финансах и насколько могут истощиться буферы и резервы, которых в обычных обстоятельствах может хватить на долгие годы.
В ходе обзора Государственный контроль отметил намеренный отход правительств от финансово сбалансированной фискальной политики еще до кризиса. Как в 2018, так и в 2019 году центральное правительство расходовало на сотни миллионов более запланированного, соответственно 208 и 220 миллиона евро. B годы бума роста, когда налоговые поступления росли в среднем на 9% в год, этого было все же недостаточно для покрытия расходов. Дефицит бюджета увеличивался, резервы сокращались, и правительство часто откладывало решения о том, стоит ли контролировать рост расходов.
Государственный контроль считает, что бюджетному совету должна быть предоставлена более значительная роль в мониторинге соблюдения бюджетных правил, что позволило бы более эффективно обращать внимание правительства на риски, связанные с планированием государственных доходов и расходов. Пока что критика со стороны совета не была достаточно острой, или просто неясно, как правительство должно реагировать на бюджетный совет. Необходимо договориться, какова роль бюджетного совета и требования к содержанию заключения бюджетного совета, а также, когда и как правительство ЭР должно реагировать на мнение бюджетного совета.
Государственный контроль видит необходимость оперативнее получать информацию о поступлении доходов в казну и о фактических расходах государственного бюджета. Среди прочего, необходимо более реалистично оценивать, сколько субсидий Европейского союза используется в бюджетном году, и отслеживать, какие расходы и в каком количестве осуществляются из государственного бюджета в течение года. Необходимо также обеспечить, чтобы данные из других министерств были актуальными и достаточными для прогнозирования и мониторинга доходов и расходов.
Чтобы снизить риски при подготовке финансового прогноза государства, Министерству финансов необходимо согласовать с другими министерствами то, как обеспечивать получение надежной информации из различных сфер жизни. Также необходимо выяснить причины, по которым страна систематически на четверть переоценивала свою способность использования субсидий Европейского союза в последние годы, и решить, что предпринять для ее решения.
Учитывая малоинформативную структуру годового бюджета, Министерство финансов в сотрудничестве с министерствами должно ввести содержательный и аналитический текущий мониторинг государственного бюджета в течение бюджетного года. Кроме того, необходимо найти решение, чтобы улучшить прогнозирование неналоговых доходов государства и ускорить поступление информации об экономических сделках государства в бухгалтерию государства.
Государственный контроль считает важным, чтобы Рийгикогу, правительство ЭР, Государственная канцелярия, бюджетный совет и Банк Эстонии регулярно собирали мнения и предложения по организации мониторинга и прогнозирования доходов и расходов государственного бюджета, а также публиковали обзор представленных предложений и их возможной реализации.
Важнейшие вопросы, более подробные ответы на которые можно найти в обзоре:
Как изменились экономика, государственные доходы и расходы в период 2018–2019 гг.?
В последние годы экономика вышла за пределы своего потенциала, государственные расходы превысили доходы, и правительство запланировало бюджет с дефицитом.
Придерживаются ли Рийгикогу и правительство ЭР принципа сбалансированного бюджета?
При разработке стратегии государственного бюджета на 2020–2023 годы правительство не выполнило все так называемые требования баланса Закона о государственном бюджете и отложило решение о том, контролировать ли или не контролировать рост расходов бюджета.
Как бюджетный совет, созданный при Банке Эстонии, оценивает бюджетную политику правительства?
Бюджетный совет неоднократно давал в 2017-2019 годы оценки, что, учитывая экономические обстоятельства, налогово-бюджетная политика не является надлежащей, а необходимые кризисные буферы уменьшаются.
В какой степени Министерство финансов предоставило правительству соответствующий прогноз экономического роста для составления бюджета?
Оценка Министерства финансов ситуации эстонской экономики была реалистичной и довольно консервативной на протяжении многих лет.
Как оценить прогноз доходов, который Министерство финансов предоставило правительству для составления бюджета?
Прогноз доходов государственного бюджета, предоставленный Министерством финансов, оказался оптимистичнее реальности в первую очередь из-за систематической переоценки использования субсидий Евросоюза и недооценки влияния трансграничной торговли.
Почему в 2018 году возникли один из крупнейших за последнее десятилетие дефицитов бюджета и несоответствие прогнозу?
Более высокий, чем ожидалось, дефицит бюджета в 2018 году был обусловлен, в первую очередь, ошибочной оценкой акцизных доходов, а также расходов государственного бюджета.
Когда Министерство финансов узнало, что дефицит бюджета в 2018 году станет больше?
По данным Министерства финансов, первые признаки худшей бюджетной позиции в 2018 году появились в январе 2019 года. По оценке Государственного контроля, в июле-августе 2018 года уже были признаки, указывающие на гораздо больший дефицит, чем ожидалось.
Когда и кому была передана информация о дефиците бюджета 2018 года?
По утверждению Министерства финансов, информация о бюджетной позиции на 2018 год была передана министру финансов и премьер-министру в феврале 2019 года.
Какие предложения чиновники Министерства финансов выдвинули министру?
По словам чиновников Министерства финансов, при передаче информации о бюджетной позиции на 2018 год не было выдвинуто никаких предложений непосредственно министру или правительству, поскольку это не требуется в так называемом формате представления данных.
Какие предложения выдвинули чиновники Государственной канцелярии премьер-министру/правительству в сложившейся ситуации?
По словам представителей Государственной канцелярии, они не выдвигали правительству никаких предложений относительно формирования бюджетной позиции на 2018 год.
Обсуждало ли и когда правительство бюджетную позицию на 2018 год и что оно решило?
Государственному контролю не видится, что правительство обсуждало причины значительно худшего положения бюджета, чем прогнозировалось на 2018 год.
Какие риски при подготовке прогноза могут привести к повторению ситуации в 2018 году?
Риск № 1: финансовый прогноз может стать неточным в случае значительных налоговых изменений.
Риск № 2: финансовый прогноз может стать неточным из-за существенных изменений в принципах составления бюджета и проверок со стороны Департамента статистики Эстонии.
Риск № 3: внешняя оценка адекватности финансового прогноза ограничена по сравнению с макроэкономическим прогнозом.
Риск № 4: контроль качества базовых данных, необходимых для составления финансового прогноза, может быть недостаточным.
Риск № 5: меньше внимания уделяется точности прогноза использования внешней помощи, поскольку он не оказывает прямого влияния на бюджетную позицию.
Какие риски мониторинга государственного бюджета, которые могут привести к повторению ситуации в 2018 году?
Риск № 6: помимо консолидированных налоговых поступлений государственного бюджета, недостаточное внимание уделяется поступлениям по видам налогов.
Риск № 7: текущее использование денег государственного бюджета, то есть расходы, по существу, не контролируется и не анализируется.
Риск № 8: подразделения внутреннего аудита министерств недостаточно оценивают планирование и организацию использования государственного бюджета в государственных учреждениях.
Риск № 9: улучшению мониторинга доходов и расходов государственного бюджета уделялось меньше внимания, чем улучшению прогнозирования.