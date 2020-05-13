Госконтроль: экономика Эстонии вышла за пределы своего потенциала, расходы превысили доходы

Трудности были, в частности, при оценке использования акцизных сборов и субсидий ЕС, поступающих в государственную казну. Кроме того, Государственный контроль обнаружил, что надзор за расходами в течение бюджетного года является недостаточным, что создает риск того, что дефицит бюджета будет замечен только тогда, когда он уже станет большим. Прогнозы, основанные на реальности, и постоянный мониторинг расходов и доходов государственного бюджета играют важную роль в принятии рациональных бюджетных решений, которые оказывают долгосрочное влияние на благосостояние государства, местных жителей и компаний.

«Настоящее время дает оценку распространенному мнению о том, что резервы сгорают без пользы и их следует использовать или что у Эстонии имеется достаточный запас для заимствования, и это следует сделать немедленно», - прокомментировал результаты обзора государственный контролер Янар Хольм.

«Сегодня мы можем чувствовать радость от того, что, несмотря на резкое сокращение запасов в последние годы, к началу кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, от резервов центрального правительства еще что-то осталось», - добавил государственный контролер, отметив, что дисциплинированная фискальная политика будет в ближайшие годы еще более необходимой.

По словам Хольма, настоящий кризис демонстрирует важность поддержания порядка в государственных финансах и насколько могут истощиться буферы и резервы, которых в обычных обстоятельствах может хватить на долгие годы.

В ходе обзора Государственный контроль отметил намеренный отход правительств от финансово сбалансированной фискальной политики еще до кризиса. Как в 2018, так и в 2019 году центральное правительство расходовало на сотни миллионов более запланированного, соответственно 208 и 220 миллиона евро. B годы бума роста, когда налоговые поступления росли в среднем на 9% в год, этого было все же недостаточно для покрытия расходов. Дефицит бюджета увеличивался, резервы сокращались, и правительство часто откладывало решения о том, стоит ли контролировать рост расходов.

Государственный контроль считает, что бюджетному совету должна быть предоставлена более значительная роль в мониторинге соблюдения бюджетных правил, что позволило бы более эффективно обращать внимание правительства на риски, связанные с планированием государственных доходов и расходов. Пока что критика со стороны совета не была достаточно острой, или просто неясно, как правительство должно реагировать на бюджетный совет. Необходимо договориться, какова роль бюджетного совета и требования к содержанию заключения бюджетного совета, а также, когда и как правительство ЭР должно реагировать на мнение бюджетного совета.