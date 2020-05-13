Разногласия разделили семью Сильдару на два лагеря

В начале апреля Келли Сильдару (18) заявила, что будет заниматься своей спортивной карьерой самостоятельно. Она призвала спонсоров впредь обращаться напрямую к ней. Это был не первый признак ухудшения отношений в семье лыжников, потому что в сентябре прошлого года Келли решила тренироваться отдельно от отца Тыниса Сильдару и брата Херни Сильдару (13).

Правда, тогда в этом был и спортивный мотив, потому что карьера Хенри требовала все большего внимания. Оставшаяся с мамой Лилианой Келли недолга оставалась без тренера. Ее новым наставником стал ее приятель Михкель Устав.

В настоящий момент увязшая в разногласиях семья дошла стадии раздела имущества. Первый этап данной процедуры завершился еще в июле прошлого года, когда построенные семьей дом в рамках соглашения переписали с имени отца на Келли. Стоимость дома составляет около 400 000 евро, а все имущество, о разделе которого спорит семья, оценивается более чем в миллион евро.

Очевидно, остановить распад семьи уже невозможно. Отдельным вопросом является карьера Келли и Хенри. И здесь во главе угла встает денежный вопрос, поскольку поездки в зарубежные лыжные лагеря являются неотъемлемой частью процесса подготовки. Поскольку команда распалась, бюджет тоже разделился пополам.

Самые сладкие рекламные контракты в первую очередь предлагаются Келли, хотя большинство договоров заключено с командой Team Sildaru, членом которой является и Хенри.

В Эстонии спонсорские соглашения в основном заключены между предприятиями и Союзом лыжного спорта. Также существуют и более специфические — трехсторонние соглашения. До апреля Союз лыжного спорта жил со знанием того, что речь идет об одной команде. «До того момента, пока не стало известно, что Келли будет сама себя представлять, денежные средства распределялись внутри команды. До сей поры по данному аспекту вопросов не возникало», - сообщил генеральный секретарь Союза лыжного спорта Тыну Сейл.

Он подтвердил, что при посредничестве адвоката Келли запросила в Союзе информацию о начислении денежных средств. Эту информацию лыжнице представили. Сейл опроверг подозрения в том, что Союз якобы не по назначению использовал средства, предназначенные для поддержки Келли. «Это не так. Просто немыслимо, что такое говорится», - заявил он.

В то же время пока неизвестно, как будут распределяться оставшиеся на счету Союза спонсорские деньги. «Дождемся решения команды. Последнее слово за ними», - сказал Сейл.

Одним из крупных спонсоров команды Team Sildaru является предприятие Utilitas, в котором еще не обсуждалось, как быть дальше. Скорее всего, в будущем сотрудничество продолжат с обоими спортсменами. Некоторые спонсоры отказались от поддержки команды, но, очевидно, тут свою роль сыграл коронакризис.

Тынис Сильдару признал, что ситуация непростая в том числе и в спортивном смысле. «С Келли мы начинали с нуля. В этом смысле с Хенри ситуация несколько проще. Появились надежные партнеры, благодаря которым мы сможем успешно продолжать спортивную карьеру», - сказал он.

Относительно спортивного будущего Келли отец сказал, что у дочери есть все шансы блеснуть на Олимпиаде 2022 года в Пекине. По его словам, Келли необходимо освоить несколько трюков, чтобы получить золотую медаль. Также он упомянул, что сын Хенри уже освоил данные трюки.

Хенри также намерен принять участие в пекинской олимпиаде. Подготовка начнется в лыжном лагере. «Постараемся работать дальше. В каком-то смысле разрыв поможет карьере Хенри, так как его развитие остановилось, пока он был помощником тренера», - сказал отец.