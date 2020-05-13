После пожаров в больницах России США отказались от российских аппаратов ИВЛ

Приборы "Авента-М" были частью медицинского груза, отправленного Россией в США в начале апреля, пишет Newsru.com. В то время в штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам, объяснили в FEMA.

Официальный представитель ведомства сообщил ТАСС, что российская техника не потребовалась, ее не поставляли в больницы и не применяли, а оставили в резерве на случай ухудшения ситуации. Теперь в целях предосторожности штаты возвращают российские аппараты ИВЛ агентству по чрезвычайным ситуациям.

"Выводы расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ", - сообщили в FEMA.

Представители департаментов здравоохранения штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси сообщили порталу BuzzFeed News, что в общей сложности получили 45 аппаратов ИВЛ из России и сейчас возвращают их федеральным властям. Нью-Йорк получил 30 аппаратов, Нью-Джерси - 15. В департаменте здравоохранения Нью-Джерси отметили, что не использовали российскую технику из-за проблем с совместимостью электрических сетей: американское оборудование рассчитано на напряжение 110 вольт, а российское - на 220 вольт.

Российское медицинское оборудование поступило в США из России в начале апреля не бесплатно. О том, что Штаты заплатили за гуманитарный груз, сообщал Госдепартамент. В МИД РФ признали, что половина стоимости груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина - американской стороной самостоятельно.

При этом РФПИ и концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), в который входит завод-производитель аппаратов "Авента-М", с 2014 года включены в санкционный список США в связи с событиями на Украине. По словам бывшего координатора санкционной политики Госдепартамента США Дэниела Фрида, введенные против РФПИ санкции предусматривают запрет на привлечение кредитов и займов. Санкции против концерна КРЭТ также вводят визовые запреты для руководителей и запрещают американским гражданам и компаниям вести с концерном КРЭТ какую-либо экономическую деятельность и покупать произведенное при их участии оборудование.

"Речь идет о гуманитарном медицинском грузе в условиях эпидемии, так что в данном случае могли быть сделаны определенные исключения", - предположил дипломат в разговоре с Русской службой BBC.

В начале мая стало известно, что Россия выставила США счет за апрельскую гуманитарную помощь в 660 тысяч долларов. Согласно описи, предоставленной телекомпании ABC агентством FEMA, груз содержал 4 тысячи промышленных противогазов М-95, полностью закрывающих лицо и непригодных для больниц, 15 тысяч респираторов, 80 тысяч упаковок антисептика, 400 тысяч различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны, и 30 тысяч перчаток, в том числе хозяйственных.

Аппараты ИВД "Авента М" предположительно стали причиной пожаров, произошедших в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге соответственно 9 и 12 мая. Обе они принимали больных с коронавирусом. В столице при пожаре погиб один пациент, в Петербурге - пятеро.

По данным ТАСС, аппараты в обеих больницах были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, который входит в один из крупнейших холдингов "Ростеха" - концерн КРЭТ "Радиоэлектронные технологии". По словам представителей концерна, рассматривается несколько версий причин пожаров, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности.

В концерне утверждают, что оборудование ранее прошло необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Аппараты ИВЛ под маркой "Авента" поставляются в лечебные учреждения России с 2012 года. Нареканий к их безопасности не было, однако отмечались частые поломки оборудования, которые исправляли с помощью иностранных запчастей.

При этом КРЭТ в этом году получил контракты на поставку аппаратов ИВЛ без конкурса: компания получила право в качестве единственного поставщика заключать прямые контракты с региональными департаментами, министерствами здравоохранения и больницами в регионах России. Сейчас поставка аппаратов в больницы приостановлена, но по московским и петербургским клиникам уже развезли больше 200 аппаратов, каждый из которых потенциально может дать сбой. Росздравнадзор проверит качество и безопасность других аппаратов ИВЛ.