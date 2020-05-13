Министерство экономики приняло важное решение относительно почтовых отделений

Министерство экономики и коммуникаций распорядилось немедленно приостановить закрытие каких-либо почтовых отделений, включая уже инициированные закрытия, и продолжить совместную работу для поиска долгосрочных решений, которые позволят сохранить нынешнюю сеть почтовых отделений, пишет Rus.ERR.
Письмо с соответствующим распоряжением было направлено министром внешней торговли и инфотехнологий Раулем Сиемом правлению государственной почтовой компании Eesti Post, сообщила в среду пресс-служба минэкономики.
"Несмотря на то, что объемы универсальной почтовой услуги из года в год сокращаются, эта услуга по-прежнему имеет важный социально-региональный аспект, а ее качественное оказание важно для всех жителей страны. Реорганизация почтовой сети - долгосрочный процесс, последствия которого нужно заранее всесторонне и тщательно проанализировать и оценить. К этому процессу необходимо обязательно привлечь представителей местных самоуправлений и местного населения, чтобы найти устойчивое компромиссное решение, подходящее для всех сторон", - говорится в письме.
Если закрытие того или иного почтового отделения окажется абсолютно необходимым, то закрытие нужно будет предварительно согласовывать с Министерством экономики и коммуникаций.