Министерство экономики приняло важное решение относительно почтовых отделений

"Несмотря на то, что объемы универсальной почтовой услуги из года в год сокращаются, эта услуга по-прежнему имеет важный социально-региональный аспект, а ее качественное оказание важно для всех жителей страны. Реорганизация почтовой сети - долгосрочный процесс, последствия которого нужно заранее всесторонне и тщательно проанализировать и оценить. К этому процессу необходимо обязательно привлечь представителей местных самоуправлений и местного населения, чтобы найти устойчивое компромиссное решение, подходящее для всех сторон", - говорится в письме.