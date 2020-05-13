Государство объяснило, почему цены на топливо в Эстонии падают так неохотно

В результате коронакризиса общие налоговые поступления сократились. В первом квартале они упали на целых 7,6 процента. Это означает, что в госказну поступило на 1,58 миллиарда евро меньше, чем в прошлом году. Хотя в абсолютном выражении самый сильный удар по бюджету наносят недопоступления социального налога, подоходного налога и налога с оборота, в процентном отношении именно уплата акциза на топливо упала больше всего - на 63 процента, или 107 миллионов евро. Мерлийн Лаос, аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов, объяснила, что у резкого снижения было несколько причин.

Начиная с марта коронакризис влияет на сбор акцизного налога на топливо. Границы на замке, люди меньше передвигаются, а значит, они покупают меньше топлива. Например, количество пересечений южной границы Эстонии в марте сократилось на 47,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутри страны также ездят меньше.

Другая и даже более интересная причина заключается в том, что продавцы топлива запаслись очень большим количеством бензина и дизельного топлива в конце прошлого года. Напомним, что в то время цена барреля нефти на мировом рынке была на четверть выше, чем в этом году. «Большой объем запасов также влияет на ценовую политику продавцов топлива, не позволяя снизить цены на автозаправочных станциях», - пояснила Лаос. Поскольку активность автомобильного трафика снизилась, можно опасаться, что запасы сохранятся даже до лета. Иными словами: падения цен на автозаправочных станциях пока ждать не стоит.

Лаос отметила, что декларирование топлива было довольно скромным из-за более низкого спроса, и экономическая ситуация не дает оснований ожидать положительных изменений в ближайшие месяцы. «По состоянию на конец марта было продано 90 процентов запасов бензина, но запасы дизельного топлива были больше, и их продажа займет больше времени», - пояснила она.

Цена упадет только летом

Аналитик прогнозирует, рост декларирования бензина вряд ли наступит в ближайшие месяцы, поскольку ограничения на передвижение больше всего сократили именно потребление бензина. Согласно данным о топливе в реальном времени, розничные и оптовые продажи упали в марте на 18,9 и 23,6 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы продаж дизельного топлива снизились более медленными темпами. В марте розничные продажи сократились на 5,1 процента, а оптовые продажи - на 7,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Однако, по словам Лаос, ожидается, что снижение усилится в апреле, и мы можем ожидать восстановления потребления топлива только летом, когда цен достигнет как снижение ставки акциза, так и падение мировых цен на нефть.

Экономический журналист Postimees Тынис Оя пришел к аналогичному выводу с Министерством финансов, написав несколько дней назад, что наши продавцы топлива сделали неверные ставки и купили большое количество топлива, опасаясь, что цены вырастут. Напомним, что в январе цены на нефть выросли до самого высокого уровня за последние несколько лет, а цены на бензин на автозаправочных станциях и вовсе были почти на уровне исторического рекорда.

«Всякий раз, когда цена на нефть на мировом рынке повышается, эксперты местных продавцов топлива говорят, что она, вероятно, будет расти еще больше, и очень редко можно услышать, что цена может начать падать в какой-то момент», - говорит Оя.

Тем не менее, четыре крупнейших эстонских продавца топлива как один отрицают игры ростом цен на нефть и заверяют, что не импортировали большие объемы, чем обычно.