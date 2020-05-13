Таллинн стал финалистом конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022

На звание Зеленой столицы 2022 года претендовали в общей сложности 18 городов.

«Таллинн относится к своим «зеленым» целям очень серьезно, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Мне приятно, что наши усилия оценило международное жюри на таком высоком уровне. Мы продолжим участие в конкурсе с еще большим энтузиазмом. На следующем этапе нам нужно будет представить жюри точную программу, какой вклад внесет Таллинн в устойчивое развитие, а также показать свою способность быть примером для других городов и налаживать связи с общественностью».

Существенная роль на конкурсе отведена комплексному развитию отдельных областей, в числе которых, например, внедрение экологичного стиля передвижения, создание и расширение парковок и других зеленых территорий и зон отдыха, а также модернизирование системы управления отходами. В числе прочего, внимание уделено использованию возобновляемых источников энергии, внедрению инновационных решений, снижающих уровень шума, а также сотрудничеству с городскими властями, жителями, предпринимателями и другими сторонами для того, чтобы развить и улучшить условия жизни в города.

Общая цель учреждения звания Зеленой столицы – улучшить условия жизни в европейских городах и, прежде всего, оценить и поощрить усилия, которые прикладывают города для улучшения окружающей среды и качества жизни. Титул присуждается городу, который уже улучшил и планирует систематическое и целостное изменение городской среды посредством разных видов деятельности.

Город-победитель премируется 350 000 евро. Премия предназначена для поддержки победителя во внедрении проектов и мероприятий в рамках программы Зеленой столицы.