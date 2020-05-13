Эксперт: сейчас хорошее время для покупки недвижимости

Однако реальность рынка недвижимости такова, что ожидания могут оказаться обманчивыми. Например, нерешительные покупатели надеются, что цены будут продолжать снижение. Это, безусловно, верно, но только для недвижимости, которая с самого начала уже была переоценен, но корректировка цен уже произошла, и цены на хорошие объекты вряд ли снизятся.

Недвижимость, которая продается в настоящее время, уже стоит как минимум на пять процентов меньше, чтобы вызвать интерес у покупателей. Правда, в статистике это пока не отражено, так как сделки еще не совершены.

Собственники недвижимости, которые действительно хотят продать, но не знают, будут ли цены снижаться и дальше, стоят перед выбором - продавать или подождать. Это означает, что они готовы к переговорам. В настоящее время, торгуясь, можно сбить цену на 4-7%, в зависимости от характера недвижимости. Таким образом, общий выигрыш в цене для покупателя может составить уже более 10 процентов.

Хотя банки уже начали более придирчиво рассматривать досье клиента, условия финансирования еще не изменились, и все еще можно получить кредит на хороших условиях.

Поэтому тянуть с покупкой не рационально. Рано или поздно цены снова начнут расти, и сейчас, может быть, настало лучшее время, чтобы осмотреться и купить подходящее жилье.