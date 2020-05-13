Ср, 13.05.2020
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  • Фото: в маленькой эстонской деревне появилась необычная автобусная остановка

Фото: в маленькой эстонской деревне появилась необычная автобусная остановка

В деревне Энари, в волости Тюри, есть необычная автобусная остановка - там вы найдете и шторы, и добрые пожелания пассажирам, пишет JärvaTeataja.

В то время как автобусные остановки в сельской местности, которые редко используются для ожидания пассажирами волостных автобусных линий, имеют тенденцию разрушаться, в Энари совсем другая история.

Находящуюся в центре деревни типовую автобусную остановку из металлического каркаса с жестяной крышей преобразили: кто-то обшил рейками и обтянул толстой пленкой торцевые стены и, что самое главное, повесил веселую занавеску в цветочек. 

Также на одной из торцевых стенок можно прочитать стихотворные строчки. Буквы уже побледнели, но еще вполне разборчивы. Это слегка переделанный припев из популярной песни в исполнении Дэйва Бентона: «Когда автобус покидает станцию, он везет приветы и хорошие пожелания...»

Посмотрите фотографии и послушайте песню. 

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