Фото: в маленькой эстонской деревне появилась необычная автобусная остановка

В то время как автобусные остановки в сельской местности, которые редко используются для ожидания пассажирами волостных автобусных линий, имеют тенденцию разрушаться, в Энари совсем другая история.

Находящуюся в центре деревни типовую автобусную остановку из металлического каркаса с жестяной крышей преобразили: кто-то обшил рейками и обтянул толстой пленкой торцевые стены и, что самое главное, повесил веселую занавеску в цветочек.

Также на одной из торцевых стенок можно прочитать стихотворные строчки. Буквы уже побледнели, но еще вполне разборчивы. Это слегка переделанный припев из популярной песни в исполнении Дэйва Бентона: «Когда автобус покидает станцию, он везет приветы и хорошие пожелания...»