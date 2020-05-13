Правила безопасности ⟩ Министерство социальных дел опубликовало руководство по возвращению на работу

Важную роль в предотвращении распространения вирусов играют такие меры предосторожности как, например, удаленная работа, возможность возвращения на работу поэтапно, уменьшение количества контактов, проветривание и уборка помещений, а также то, что заболевшие люди остаются дома.

«Эстонские работодатели и работники предпринимали в период чрезвычайного положения усилия для того, чтобы сохранить свое предприятие и работников. Теперь, с послаблением мер, мы должны вместе предпринять усилия для безопасного возвращения на работу. Понятно, что как работники, так и работодатели могут чувствовать себя в новой ситуации неуверенно. Возвращение на работу может быть напряженным, но давайте это делать в конструктивной и понимающей среде.

Важно, чтобы работодатели также думали о своем собственном здоровье и, по возможности, прислушивались и учитывали предложения работников при внесении изменений в рабочую среду. Каждый работодатель должен учитывать специфику своей рабочей среды и специфику своей работы при планировании дальнейшей деятельности. Мы полностью готовы помогать работодателям, Трудовая инспекция и Департамент здоровья подготовили руководства по возвращению на работу», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Основные правила безопасности при возвращении на работу:

Попросите заболевших сотрудников оставаться дома.

Перед тем как допустить людей к работе, выясните, каким образом они могут на работе соприкасаться с вирусом и примите меры по снижению риска.

Продумайте, как защитить работников, которые входят в группу риска.

При необходимости посоветуйтесь с консультантом Трудовой инспекции или врачом-специалистом в области гигиены труда о том, как обезопасить рабочую среду.

Обсудите с работниками запланированные изменения и при необходимости проинструктируйте их до возвращения на работу.

Необходимо реорганизовать работу таким образом, чтобы рабочие места находились по возможности на расстоянии друг от друга и чтобы как можно меньше работников находилось в одном помещении.

По возможности начинайте работу поэтапно, предпочитайте встречам удаленную работу и старайтесь проводить собрания онлайн.

Распределите время для отдыха таким образом, чтобы в рекреационных помещениях одновременно не было много людей.

Обращайте внимание на правила гигиены, мытье рук и наличие дезинфицирующих средств на входах и выходах, в проходах, комнатах для совещаний и отдыха.

Организуйте работу таким образом, чтобы один рабочий инструмент и одна рабочая поверхность использовались одним работником и регулярно чистились.

Необходимо чистить и проветривать рабочие помещения и комнаты для отдыха, обеспечивать достаточную вентиляцию или проветривать помещения.

При необходимости предоставьте работникам средства индивидуальной защиты и проинструктируйте их.