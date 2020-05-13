Прогноз Swedbank ⟩ Будет много банкротств и увольнений, безработица пока не достигла своего пика

Экономический спад в странах Балтии на этот раз не будет более глубоким, чем в остальной Европе. Для этого есть несколько причин: с одной стороны, страны Балтии находятся в лучшем равновесии с начала предыдущего финансового кризиса, а с другой, они менее зависимы, чем страны Южной Европы, от туристического сектора, который сильнее всего пострадал от нынешнего кризиса. Кроме того, странам Балтии удалось избежать самого негативного сценария пандемии, поскольку вирус был быстро взят под контроль, и в то же время ограничения были более мягкими и более короткими.

Эстония вступила в кризис, вызванный шоком коронавируса, с замедлением экономического роста, но с относительно хорошо макроэкономически сбалансированной экономикой и сильным финансовым сектором. Хотя национальные меры смягчат воздействие кризиса на экономику, они не будут препятствовать его резкому снижению. В то же время ценой поддержки экономики является резко растущий дефицит государственного бюджета, перебалансирование которого в ближайшие годы ограничит другие государственные расходы.

Согласно нашему прогнозу, ВВП Эстонии сократится на 7% в этом году, но мы ожидаем 5% экономического роста в следующем году.

Эстонский экспорт сократится почти на одну десятую в этом году

Ожидания промышленности и сферы услуг относительно роста спроса, объемов производства и экспорта упали ниже уровня предыдущего кризиса. ВВП основных торговых партнеров Эстонии и, соответственно, снижение спроса указывают на сокращение нашего экспорта почти на одну десятую в этом году. Снижение оборота платежей по карточкам во время чрезвычайного положения также свидетельствует о резком снижении частного потребления.

Сектор туризма, сфера искусства и развлечений пострадали сильнее всего

Хотя границы постепенно открываются, различные ограничения и неуверенность уменьшают возможности людей и желание путешествовать за границу. В то же время, внутренний туризм и туризм ближайших соседей должен увеличиться из-за сужения альтернативных возможностей. Однако это лишь частично компенсирует спад в сфере туризма.

Настало время для государства поддержать экономический рост своими заказами

Снижение чувства уверенности в бизнесе и у частных лиц сдерживает их инвестиции. Сейчас настало время, чтобы государство поддержало экономический рост своими заказами. По нашему прогнозу, вклад государства в этом году еще не сможет предотвратить снижение общего объема инвестиций. Однако влияние государственных закупок станет более заметным в следующем году, когда ожидается начало ряда крупных инфраструктурных проектов.

Компенсации заработной платы от Кассы страхования от безработицы замедляет рост числа безработных