Прогноз Swedbank ⟩ Ожидается волна банкротств и увольнений, безработица пока не достигла своего пика

Меры, принятые в мире для ограничения распространения вируса, длились дольше и оказали большее влияние на экономику, чем мы рассчитывали в базовом сценарии, сделанном два месяца назад. Вирусный кризис оказался более глубоким и длится дольше. В то же время в Соединённых Штатах и Европе наблюдается снижение числа инфицированных людей и летальных исходов, в том числе в странах Северной Европы и Балтии, поэтому некоторые страны начали ослаблять ограничения. Мы, вероятно, достигли самой глубокой точки кризиса, но его последствия для экономики еще впереди. Будет много банкротств и увольнений, безработица пока не достигла своего пика, и сбои в цепочках поставок в промышленности продолжаются. Тем не менее, новая вспышка коронавируса будет означать еще более мрачную перспективу и накопление проблем, прогнозирует Swedbank.
Экономический спад в странах Балтии на этот раз не будет более глубоким, чем в других странах Европы. Для этого есть несколько причин: с одной стороны, страны Балтии находятся в лучшем равновесии по сравнению с началом предыдущего финансового кризиса, а с другой, они менее зависимы, чем страны Южной Европы, от туристического сектора, который сильнее всего пострадал от нынешнего кризиса. Кроме того, странам Балтии удалось избежать самого негативного сценария пандемии, поскольку вирус был быстро взят под контроль, и в то же время ограничения были более мягкими и более короткими.
Эстония вступила в кризис, вызванный шоком от коронавируса, с замедлением экономического роста, но с относительно хорошо макроэкономически сбалансированной экономикой и сильным финансовым сектором. Хотя национальные меры смягчат воздействие кризиса на экономику, они не будут препятствовать его резкому снижению. В то же время ценой поддержки экономики является резко растущий дефицит государственного бюджета, перебалансирование которого в ближайшие годы ограничит другие государственные расходы.
Согласно нашему прогнозу, ВВП Эстонии в этом году сократится на 7%, но мы ожидаем 5% экономического роста в следующем.
Эстонский экспорт сократится в этом году почти на одну десятую
Ожидания промышленности и сферы услуг относительно роста спроса, объемов производства и экспорта упали ниже уровня предыдущего кризиса. ВВП основных торговых партнеров Эстонии и, соответственно, снижение спроса указывают на сокращение в этом году нашего экспорта почти на одну десятую. Снижение оборота платежей по карточкам во время чрезвычайного положения также свидетельствует о резком снижении частного потребления.
Сектор туризма, сфера искусства и развлечений пострадали сильнее всего
Хотя границы постепенно открываются, различные ограничения и неуверенность уменьшают возможности людей и желание путешествовать за границу. В то же время, внутренний туризм и туризм ближайших соседей должен увеличиться из-за сужения альтернативных возможностей. Однако это лишь частично компенсирует спад в сфере туризма.
Настало время для государства поддержать экономический рост своими заказами
Снижение чувства уверенности в бизнесе и у частных лиц сдерживает их инвестиции. Сейчас настало время, чтобы государство поддержало экономический рост своими заказами. По нашему прогнозу, вклад государства в этом году еще не сможет предотвратить снижение общего объема инвестиций. Однако влияние государственных закупок станет более заметным в следующем году, когда ожидается начало ряда крупных инфраструктурных проектов.
Компенсации заработной платы от Кассы страхования от безработицы замедляет рост числа безработных
Замедление экономической активности и снижение оборота компаний резко увеличили количество безработных. Число безработных будет продолжать расти, но оно будет значительно замедлено компенсацией заработной платы, выплачиваемой Кассой страхования от безработицы. Без этого число безработных было бы значительно выше, и тогда это оказало бы более негативное влияние на экономическую активность. Рынок труда реагирует на изменения в экономической активности с некоторой задержкой. Однако в Эстонии компании и рынок труда относительно гибки и могут быстро реагировать на улучшение экономической ситуации. По нашему прогнозу, средний уровень безработицы вырастет до 9,5 процента в этом году. В следующем году безработица снизится до 7,7 процента.
В этом году рост заработной платы замедлится
Падение спроса и сокращение оборота вынуждают многие компании сокращать сотрудников или замораживать их количество. Таким образом, рост средней заработной платы в этом году резко замедлится – до 0,5% в годовом сравнении. Однако снижение спроса, низкие цены на нефть и снижение акцизов приведут к росту цен всего на 0,4 процента. Таким образом, чистая зарплата с учетом роста цен в этом году останется на уровне предыдущего года. Резкое падение потребления, в то время как число безработных еще не увеличилось, оставило людям больше сбережений. В результате, рост депозитного портфеля частных клиентов во время чрезвычайного положения начал ускоряться. Это оставляет работающим людям больше возможностей справляться со сложной экономической ситуацией. Однако следует иметь в виду, что увеличение уровня безработицы при одновременном снижении заработной платы может привести к сокращению сбережений, что замедлит восстановление потребления.
Дно рецессии должно быть достигнуто во втором квартале
Хотя дно рецессии этого года должно быть достигнуто во втором квартале, ВВП будет снижаться в годовом сравнении еще несколько ближайших кварталов. Ослабление ограничений, введенных во время чрезвычайного положения, даст положительный импульс услугам, зависящим от внутреннего спроса, но резкое ослабление внешнего спроса ограничит наши экспортные возможности на более длительный период, в то время как быстрого восстановления сектора туризма не ожидается. Кроме того, можно ожидать, что значительная часть запланированных строительных работ улучшит экономическую ситуацию и восстановит внутренний спрос. По предварительным оценкам, ВВП Эстонии должен восстановиться, то есть превысить в постоянных ценах уровень последнего квартала предыдущего года в первой половине 2023 года.