Спешно готовится новый закон: Департамент здоровья получит право проводить обыски

Законопроект позволил бы Департаменту здравоохранения, среди прочего, обыскивать дом или рабочее место человека, если это необходимо. Пока неизвестно, как именно это планируется делать, поскольку в законопроект не входит проект постановления министра социальных дел, который провозглашал бы возвращение к нормальному законодательству.

«Я не помню, чтобы комиссия просила ознакомиться с постановлениями министра, но в том темпе, в каком готовился закон, невозможно сосредоточиться на всех важных аспектах, - сказала член комиссии по социальным вопросам Рийгикогу Сигне Рийсало. - Были считанные часы, чтобы составить предложения по поправкам».

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, тексты постановления могли бы быть доступны депутатам. «Однако я не считаю, что отсутствие исполнительных актов является самым решающим фактором».

Но как тогда депутат оценивает, находятся ли предоставляемые Департаменту здоровья права в рамках Конституции?

«В будущем Департамент здоровья сможет осматривать здание или комнату, открывать двери или ворота, - объясняет глава сети здравоохранения министерства Хели Палусте. - При осмотре предметов чиновник сможет поднимать, перемещать и доставать предметы из-под крышки или находить оборудование, находящееся в запертом шкафу или комнате».

Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило считает предоставление ведомству права на обыски необходимым. «Нам необходимо выяснять, как, например, в учреждениях по уходу организованы помывка, сбор грязной одежды и другие методы борьбы с инфекцией».

Департамент будет, таким образом, производить надзор за социальными и медицинскими учреждениями, но почему проект предоставляет право обыска в отношении всех лиц, учреждений и компаний? Какие неожиданности могут позднее поджидать рядового человека позже в законодательном акте, подготовленном Министерством социальных дел?

Департамент должен осуществлять надзор за социальными и медицинскими учреждениями, но присяжный адвокат Леон Гликман и бывший председатель госсуда Уно Лыхмус считают недостатками проекта недостаточную юридическую ясность и ограничения основных прав человека.

В прошлый четверг председатель административной коллегии госсуда Иво Пилвинг, комментируя законопроект для Postimees, счел, что все эти вопросы могут привести к судебным спорам, если проект будет принят.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в следующий понедельник, если президент максимально быстро провозгласит закон. Министр социальных дел должен будет направить постановления другим сторонам, чтобы узнать их мнения, после чего они будут исправлены, подписаны и опубликованы в Riigi Teataja, также к началу новой недели.

"Если законопроект и не будет одобрен, конец света не наступит, - сказал Тынис Мёльдер. - У нас есть действующее законодательство, мы можем положить конец чрезвычайному положению и перейти к экстренному".