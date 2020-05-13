Спешно готовится новый закон: Департамент здоровья получит право проводить обыски

Cегодня во второй половине дня депутаты Рийгикогу проголосуют по поправкам к Закону о чрезвычайном положении, которые дадут больше полномочий правительству и государственным органам и существенно ограничат гражданские свободы даже после окончания чрезвычайного положения, пишет Postimees.
Законопроект позволил бы Департаменту здравоохранения, среди прочего, обыскивать дом или рабочее место человека, если это необходимо. Пока неизвестно, как именно это планируется делать, поскольку в законопроект не входит проект постановления министра социальных дел, который провозглашал бы возвращение к нормальному законодательству.
«Я не помню, чтобы комиссия просила ознакомиться с постановлениями министра, но в том темпе, в каком готовился закон, невозможно сосредоточиться на всех важных аспектах, - сказала член комиссии по социальным вопросам Рийгикогу Сигне Рийсало. - Были считанные часы, чтобы составить предложения по поправкам».
По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, тексты постановления могли бы быть доступны депутатам. «Однако я не считаю, что отсутствие исполнительных актов является самым решающим фактором».
Но как тогда депутат оценивает, находятся ли предоставляемые Департаменту здоровья права в рамках Конституции?
«В будущем Департамент здоровья сможет осматривать здание или комнату, открывать двери или ворота, - объясняет глава сети здравоохранения министерства Хели Палусте. - При осмотре предметов чиновник сможет поднимать, перемещать и доставать предметы из-под крышки или находить оборудование, находящееся в запертом шкафу или комнате».
Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило считает предоставление ведомству права на обыски необходимым. «Нам необходимо выяснять, как, например, в учреждениях по уходу организованы помывка, сбор грязной одежды и другие методы борьбы с инфекцией».
Департамент будет, таким образом, производить надзор за социальными и медицинскими учреждениями, но почему проект предоставляет право обыска в отношении всех лиц, учреждений и компаний? Какие неожиданности могут позднее поджидать рядового человека позже в законодательном акте, подготовленном Министерством социальных дел?
Департамент должен осуществлять надзор за социальными и медицинскими учреждениями, но присяжный адвокат Леон Гликман и бывший председатель госсуда Уно Лыхмус считают недостатками проекта недостаточную юридическую ясность и ограничения основных прав человека.
В прошлый четверг председатель административной коллегии госсуда Иво Пилвинг, комментируя законопроект для Postimees, счел, что все эти вопросы могут привести к судебным спорам, если проект будет принят.
Ожидается, что новые правила вступят в силу в следующий понедельник, если президент максимально быстро провозгласит закон. Министр социальных дел должен будет направить постановления другим сторонам, чтобы узнать их мнения, после чего они будут исправлены, подписаны и опубликованы в Riigi Teataja, также к началу новой недели.
"Если законопроект и не будет одобрен, конец света не наступит, - сказал Тынис Мёльдер. - У нас есть действующее законодательство, мы можем положить конец чрезвычайному положению и перейти к экстренному".
Но не было бы тогда справедливее оставить чрезвычайную ситуацию еще на месяц или два и назначить ее главой министра социальных дел, который отвечает за предотвращение второй волны коронавируса? Ведущая роль министра на местах обеспечила бы мощный рычаг для того, чтобы без особой спешки передать уже тщательно взвешенные поправки в парламент в конце лета, вместо того чтобы начинать эту работу осенью. Премьер-министр же мог бы сосредоточиться на более важных вещах, таких как восстановление доверительных экономических отношений с другими странами. К тому же, защита основных прав человека от этого только выиграла бы.