Бизнес-участки бьют ценовые рекорды последних десятилетий

По данным Земельного департамента, в 2019 году было совершено 226 сделок с незастроенными производственными участками земли, 158 сделок с коммерческой землей и 121 сделка с землей смешанного назначения. По сравнению с 2018 годом активность несколько увеличилась во всех этих секторах, но больше всего сделок было с участками коммерческого назначения. В покупку коммерческой земли было инвестировано почти 39 миллионов евро. Стоимость сделок с землей смешанного назначения составила 28 миллионов евро, а общая стоимость сделок с землей, предназначенной для производства осталась на уровне семи миллионов евро.

В 2019 году медианная цена квадратного метра незастроенной коммерческой земли выросла на 2,8%, достигнув уровня 30,6 евро за квадратный метр. Такая цена в этом сегменте рынка была только в 2007 году. Медианная цена незастроенной коммерческой земли в Харьюском уезде составляла 78,9 евро за квадратный метр, в Тартуском уезде - 29,9 евро за квадратный метр, в Пярнуском уезде - 10,9 евро за квадратный метр и в Ида-Вирумаа - 9,0 евро за квадратный метр.

В 2019 году медианная цена квадратного метра незастроенной производственной земли составила 2,8 евро, снизившись почти на 14% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году медианная цена в Харьюмаа составляла 14,5 евро за квадратный метр, в Пярнуском уезде 4,5 евро за квадратный метр и в Тартуском уезде 1,2 евро за квадратный метр.