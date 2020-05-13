Келли Сильдару: конечно, меня волнует, что говорят люди, но я стараюсь не думать об этом

«Если раньше папа играл довольно важную роль, то теперь я принимаю решения сама. Михкель (тренер Михкель Устав — прим.ред.) больше со стороны наблюдает. Иногда что-то подсказывает или советует. Но сейчас я сама себе хозяйка. Это хорошо, потому что я могу быть более независимой», - сказала спортсменка в эфире ETV.

Вместе с тем растет и внимание со стороны общественности и СМИ. Если ранее общением с журналистами частично занимался отец Тынис, то теперь эту ношу придется нести самой Келли.

«Занимаюсь тем, что мне нравится. Пожалуй, в какой-то мере меня волнует, что говорят окружающие. Но я стараюсь не обращать внимания. Больше концентрируюсь на себе», - сообщила отпраздновавшая в феврале совершеннолетие фристайлистка.

Завершившийся сезон выдался для Келли коротким. В первой половине часть этапов ЧМ она пропустила из-за школы, а в конце сезона планы нарушила эпидемия коронавируса. Несмотря на это, девушке удалось завоевать две золотые медали в экстремальных играх. Также она одержала победу на юношеских Олимпийских играх. Что же будет дальше?

«Сложно сказать. Жаль, что не состоялся последний этап ЧМ, очень хотела поехать. В планах также был тренировочный лагерь. Основная подготовка проходит весной и летом, но с лагерем пока не сложилось. Посмотрим, что будет летом», - сообщила Сильдару, опровергнув слухи о завершении карьеры.