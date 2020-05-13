Юри Ратас: вторая волна коронавируса будет в конце лета или осенью

На состоявшем в среду инфочасе Рийгикогу Ратас сообщил, что обсуждал готовность ко второй волне вируса на видеоконференции с Генеральным директором ВОЗ. «Я согласен с тем, что вторая волна будет, но будет в конце лета или осенью — прогнозировать сложно», - сказал Ратас, указав, что сложно прогнозировать и масштабы второй волны.

По словам Ратаса, Эстония будет лучше, чем в марте, подготовлена к новой вспышке вируса как с точки зрения средств индивидуальной защиты, так и с точки зрения готовности больниц и проведения исследований, а основное внимание должно быть уделено безопасности лекарств и продуктов питания. В случае новой волны стоило бы серьезно подумать, имеет ли смысл прекращать лечение в больших масштабах, как это было при первой вспышке вируса. «Нет смысла полностью закрывать запланированное лечение», - отметил Ратас.

На вопрос, планируют ли школы снова полностью закрыться в случае новой вспышки вируса, Ратас ответил, что в настоящее время это трудно прогнозировать.