Скрытая тревога: евро дешевеет стремительными темпами

С середины марта курс евро ослабел более чем на 3% по отношению к доллару, и аналитики опасаются, что самые мрачные дни у наших денег еще впереди, пишет Postimees.
Bloomberg пишет, что дела евро идут плохо по сравнению с валютами других развитых стран: с середины марта падение относительно доллара составило целых 3,2%. При этом в конце прошлого года многие аналитики прогнозировали хороший рост евро.
По оценке Bloomberg, главная проблема с евро заключается в том, что странам еврозоны не удаетсяя придерживаться единой линии в коронакризисе: последней каплей стало решение Конституционного суда Германии о том, что некоторые меры помощи Европейского центробанка являются незаконными по немецкому законодательству.
Европейский центробанк отреагировал на это остро, и Европейская комиссия в настоящее время изучает, стоит ли возбуждать производство против Германии за нарушение «условий договора». Если глядеть со стороны, на карту поставлена стабильность Европейского Союза: ее подрывают Брекзит, правые правительства в Восточной Европе, экономические проблемы южной Европе и борьба Германии и Франции за лидерство в Европейском Союзе.
Одним из признаков иностранные СМИ считают тот факт, что в ЕС не смогли договориться о единой облигации, с помощью которой можно было бы смягчить последствия кризиса.
В целом, во время кризиса евро отставал от других валют: например, норвежская крона потеряла менее одного процента по отношению к доллару. Правда, швейцарский франк также упал на 3% по отношению к доллару. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, причиной падения евро является отнюдь не коронакризис. Нет, на карту поставлена устойчивость еврозоны и будущее Европейского Союза в целом. Это снизило спрос на евро и сделало нашу единую валюту дешевле.
Банк Америки критикует, что в еврозоне делается слишком мало для смягчения кризиса: здешний фискальный стимул составляет 2% ВВП, в то время как в США этот показатель составляет 9% ВВП. По их оценке, евро будет обесцениваться дальше: если в настоящее время за 1 евро можно получить 1,08 доллара, то, как прогнозирует Банк Америки, в скором времени это число может составить 1,02 доллара.
Это еще не все: по данным Financial Times, иностранные инвестиции в европейские компании почти иссякли. Да и сами европейские компании в настоящее время воздерживаются от инвестиций. По данным банков еврозоны, корпоративный спрос на долгосрочные инвестиционные кредиты резко сократился в первом квартале (с 0 до -15% по метрикам ЕЦБ). Другими словами, банки хотели бы предложить больше денег, чем компании готовы взять. Напротив, спрос на оборотный капитал компаний зоны евро резко возрос. Эксперты опасаются, что если не будет сделано никаких инвестиций, не стоить надеяться на существенный рост или восстановление.