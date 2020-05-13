Скрытая тревога: евро дешевеет стремительными темпами

Bloomberg пишет, что дела евро идут плохо по сравнению с валютами других развитых стран: с середины марта падение относительно доллара составило целых 3,2%. При этом в конце прошлого года многие аналитики прогнозировали хороший рост евро.

По оценке Bloomberg, главная проблема с евро заключается в том, что странам еврозоны не удаетсяя придерживаться единой линии в коронакризисе: последней каплей стало решение Конституционного суда Германии о том, что некоторые меры помощи Европейского центробанка являются незаконными по немецкому законодательству.

Европейский центробанк отреагировал на это остро, и Европейская комиссия в настоящее время изучает, стоит ли возбуждать производство против Германии за нарушение «условий договора». Если глядеть со стороны, на карту поставлена ​​стабильность Европейского Союза: ее подрывают Брекзит, правые правительства в Восточной Европе, экономические проблемы южной Европе и борьба Германии и Франции за лидерство в Европейском Союзе.

Одним из признаков иностранные СМИ считают тот факт, что в ЕС не смогли договориться о единой облигации, с помощью которой можно было бы смягчить последствия кризиса.

В целом, во время кризиса евро отставал от других валют: например, норвежская крона потеряла менее одного процента по отношению к доллару. Правда, швейцарский франк также упал на 3% по отношению к доллару. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, причиной падения евро является отнюдь не коронакризис. Нет, на карту поставлена ​​устойчивость еврозоны и будущее Европейского Союза в целом. Это снизило спрос на евро и сделало нашу единую валюту дешевле.

Банк Америки критикует, что в еврозоне делается слишком мало для смягчения кризиса: здешний фискальный стимул составляет 2% ВВП, в то время как в США этот показатель составляет 9% ВВП. По их оценке, евро будет обесцениваться дальше: если в настоящее время за 1 евро можно получить 1,08 доллара, то, как прогнозирует Банк Америки, в скором времени это число может составить 1,02 доллара.