ФОТО ⟩ Дизайнерская и очень умная квартира ищет нового хозяина

Светлая двухкомнатная квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире хорошая планировка и со вкусом сделанный ремонт.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

Здесь достаточно скромный, минималистский, но привлекательный интерьер. К квартире относится большая терраса площадью 27 м2, где по вечерам можно наслаждаться видом заходящего солнца.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

Установлена система умного дома Loxone, которая позволяет оптимизировать отопление и вентиляцию, открывать дверь подъезда, а в случае отъезда устанавливать в квартире специальный режим.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE