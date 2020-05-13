Ср, 13.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

ФОТО ⟩ Дизайнерская и очень умная квартира ищет нового хозяина

Kahetoaline korter Tallinna kesklinnas.

ФОТО: KV.EE

В центре Таллинна продается стильная уютная квартира с системой умного дома, передает портал Kodustiil.

Светлая двухкомнатная квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире хорошая планировка и со вкусом сделанный ремонт. 

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Здесь достаточно скромный, минималистский, но привлекательный интерьер. К квартире относится большая терраса площадью 27 м2, где по вечерам можно наслаждаться видом заходящего солнца.

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Установлена система умного дома Loxone, которая позволяет оптимизировать отопление и вентиляцию, открывать дверь подъезда, а в случае отъезда устанавливать в квартире специальный режим. 

Двухкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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