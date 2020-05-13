ФОТО ⟩ Дизайнерская и очень умная квартира ищет нового хозяина

В центре Таллинна продается стильная уютная квартира с системой умного дома, передает портал Kodustiil.
Светлая двухкомнатная квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире хорошая планировка и со вкусом сделанный ремонт.
Здесь достаточно скромный, минималистский, но привлекательный интерьер. К квартире относится большая терраса площадью 27 м2, где по вечерам можно наслаждаться видом заходящего солнца.
Установлена система умного дома Loxone, которая позволяет оптимизировать отопление и вентиляцию, открывать дверь подъезда, а в случае отъезда устанавливать в квартире специальный режим.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.