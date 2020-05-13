Германия и Австрия откроют совместную границу 15 июня

По словам Кёстингер, Меркель и Курц решили открыть границу в два этапа. Уже с 15 мая жесткие ограничения, введенные двумя месяцами ранее, будут ослаблены. Жителям ФРГ и Австрии станет легче посещать родственников в соседней стране. С 15 июня совместную границу планируется открыть полностью, если к тому времени эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не ухудшится.