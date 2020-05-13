Ср, 13.05.2020
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Лукас: летом будут разрешены массовые мероприятия с числом участников до 1000 человек

Тынис Лукас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, правительство решило, что в июле и августе можно будет проводить массовые мероприятия с числом участников не более 1000 человек.

«Массовыми мероприятиями для нас являются фестивали, народные спортивные мероприятия и ярмарки в той форме, в какой они проводились до сих пор. Их организаторам безусловно придется перепрофилироваться», - сказал Лукас на инфочасе Рийгикогу в среду.

«Культура летом обязательно откроется», - сказал Лукас и добавил, что в период с июля по август массовыми мероприятиями будут считаться мероприятия с числом участников до 1000 человек под открытым небом или до 500 человек в помещении.

«Мы надеемся на то, что в сентябре все уже пойдет по-старому», - сказал министр.

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