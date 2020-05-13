Мероприятия в рамках Дня Таллинна начнутся с парада уборочной техники

«Одна из составляющих культурного города – порядок в городской среде, и в этом направлении ведется ежедневная работа, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – В рамках весенней уборки в этом году с улиц города собрано уже свыше 4000 тонн сметок, а на мытье улиц израсходовано 21 300 кубометров воды. По случаю Дня Таллинна мы организуем общегородскую уборку улиц, и с помощью парада отметим людей, обеспечивающих чистоту на улицах города».

Парад уборочной техники стартует от перекрестка с улицей Пайде, напротив отделения Магдалена Восточно-Таллиннской центральной больницы. По традиции, вице-мэр Калле Кландорф откроет кран одной из моечных машин, и даст старт движению колонны уборочной техники. Две группы уборочной техники, в общей сложности 6 машин, отправятся в путь через виадук Пярнуского шоссе по направлению к центру города. Три единицы техники начнут путь в противоположном направлении – из центра города. В течение дня моечные машины пройдут по всем главным улицам города.

Патрули Муниципальной полиции на короткое время перекроют движение в обоих направлениях, чтобы три единицы техники смогли выстроиться в ряд и приступить к уборке.