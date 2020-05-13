Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 13 мая.
COVID-19
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1133 теста на вирус SARS-CoV-2, из которых пять, то есть 0,4%, показали положительный результат. По данным Регистра народонаселения, три положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа (все в Таллинне) и по одному в Пярнумаа и на Сааремаа.
В связи с распространением коронавирусной инфекции в Западно- Таллиннской центральной больнице Департамент здоровья рекомендует пациентам перенести плановый визит на более позднее время.
Коронавирус SARS CoV-2 в основном поражает нижние дыхательные пути, поэтому его главной мишенью становятся легкие. Однако в последнее время появились многочисленные доказательства того, что вирус атакует и другие внутренние органы: сердце, сосуды, почки, головной мозг и центральную нервную систему.
Министерство социальных дел опубликовало руководство по возвращению на работу.
Михаил Кылварт: десять раз подумайте, прежде чем бежать в спортклубы и бассейны.
Сааремаа, семь недель назад. Вирус косит островитян и уже проник в дома призрения. Санитары один за другим выбывают из строя. Кризисная комиссия решает разместить всех зараженных в интернатах, а не нуждающихся в больничном лечении - в здании Südamekodu в Упа. На сайте волости добровольцев просят прийти на помощь и расставить койки, рассказывает Postimees.
Премьер-министр Юри Ратас убежден, что придет вторая волна коронавируса, и Эстония должна быть к этому готова.
Ученые свернули клинические испытания ремдесивира для лечения Covid-19.
Коронакризис
Посткарантинный Сааремаа восстанавливает туризм при помощи хитрой маркетинговой уловки.
Государственный контроль сравнил бюджетные прогнозы Министерства финансов с фактическими доходами и расходами государства и указал, что в 2018 году в стабильных экономических условиях дефицит был более чем на 200 млн евро выше запланированного. И это несмотря на неоднократные предупреждения бюджетного совета.
Если взять налоговые поступления за первые три месяца, первым делом бросается в глаза то, что уплата акциза на топливо резко упала. В то же время, здесь может таиться ответ на вопрос, почему продавцы топлива так жестко отреагировали на свободное падение цен на нефть.
По мнению эксперта в сфере недвижимости, сейчас хорошее время для покупки жилья.
По словам экспертов банка Swedbank, в ближайшем будущем ожидается волна банкротств и увольнений, а безработица пока не достигла своего пика.
С середины марта курс евро ослабел более чем на 3% по отношению к доллару, и аналитики опасаются, что самые мрачные дни у наших денег еще впереди.
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