Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

COVID-19

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1133 теста на вирус SARS-CoV-2, из которых пять, то есть 0,4%, показали положительный результат. По данным Регистра народонаселения, три положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа (все в Таллинне) и по одному в Пярнумаа и на Сааремаа.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Западно- Таллиннской центральной больнице Департамент здоровья рекомендует пациентам перенести плановый визит на более позднее время.

Коронавирус SARS CoV-2 в основном поражает нижние дыхательные пути, поэтому его главной мишенью становятся легкие. Однако в последнее время появились многочисленные доказательства того, что вирус атакует и другие внутренние органы: сердце, сосуды, почки, головной мозг и центральную нервную систему.

Министерство социальных дел опубликовало руководство по возвращению на работу.

Михаил Кылварт: десять раз подумайте, прежде чем бежать в спортклубы и бассейны.

Сааремаа, семь недель назад. Вирус косит островитян и уже проник в дома призрения. Санитары один за другим выбывают из строя. Кризисная комиссия решает разместить всех зараженных в интернатах, а не нуждающихся в больничном лечении - в здании Südamekodu в Упа. На сайте волости добровольцев просят прийти на помощь и расставить койки, рассказывает Postimees.

Премьер-министр Юри Ратас убежден, что придет вторая волна коронавируса, и Эстония должна быть к этому готова.

Ученые свернули клинические испытания ремдесивира для лечения Covid-19.

Коронакризис

Посткарантинный Сааремаа восстанавливает туризм при помощи хитрой маркетинговой уловки.

Государственный контроль сравнил бюджетные прогнозы Министерства финансов с фактическими доходами и расходами государства и указал, что в 2018 году в стабильных экономических условиях дефицит был более чем на 200 млн евро выше запланированного. И это несмотря на неоднократные предупреждения бюджетного совета.

Если взять налоговые поступления за первые три месяца, первым делом бросается в глаза то, что уплата акциза на топливо резко упала. В то же время, здесь может таиться ответ на вопрос, почему продавцы топлива так жестко отреагировали на свободное падение цен на нефть.

По мнению эксперта в сфере недвижимости, сейчас хорошее время для покупки жилья.

По словам экспертов банка Swedbank, в ближайшем будущем ожидается волна банкротств и увольнений, а безработица пока не достигла своего пика.

С середины марта курс евро ослабел более чем на 3% по отношению к доллару, и аналитики опасаются, что самые мрачные дни у наших денег еще впереди.

Другие новости

Что общего между коронавирусом и атомной электростанцией? Читайте в мнении Андрея Гудима.

Запланированное на 13 мая возобновление полетов из Таллинна в Ригу и Киев не состоялось.

Путин отменил нерабочие дни. Кто выступал за такое решение и к чему оно приведет.