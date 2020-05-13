Тренер по плаванию: соблюдать правило 2+2 можно и в бассейне

«Если на одной дорожке 25-метрового бассейна будут плавать по два человека, то между ними будет очень много свободного места», - сказал тренер по плаванию таллиннского клуба «Гарант» Дмитрий Капелин.

«Если мы говорим о крупных бассейнах, например, Kalev или Audentes, то в них люди спокойно могут разместиться и соблюдать любые правила. То же самое касается и бассейна в Сылеском спортивном центре - там восемь дорожек, широкие и большие бортики. Соблюдать правило 2+2 можно без вопросов», - отметил он и добавил, что в школьных бассейнах было бы уже сложнее, но при желании неприятностей можно избежать.