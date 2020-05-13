Ср, 13.05.2020
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  • В Германии отличился водитель из Эстонии: вдрызг пьяный, регистрационные номера краденые, пассажир в розыске

В Германии отличился водитель из Эстонии: вдрызг пьяный, регистрационные номера краденые, пассажир в розыске

Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В понедельник вечером житель Эстонии в состоянии тяжелого опьянения съехал в кювет на легковом автомобиле неподалеку от аэропорта Шенефельд в Берлине. В ходе проверки выяснилось, что у него не было водительских прав, к его машине были прикреплены краденые регистрационные номера, а в машине находился объявленный в розыск гражданин Польши, передает Postimees.

Занимавшийся рутинной проверкой полицейский патруль в понедельник в 16:30 дал знак остановиться автомобилю Volkswagen. На глазах у полицейских водитель свернул направо, съехал в кювет и перевернулся, пишет Niederlausitz Aktuell. В ходе аварии никто не пострадал.

Находившегося за рулем 55-летнего жителя Эстонии, имевшего признаки алкогольного опьянения, проверили на алкометре, который показал 2,16 промилле. Прав у него не оказалось.

В ходе проверки машины выяснилось, что на Volkswagen были номерные знаки, похищенные с автомобиля Renault еще в 2018 году. При проверке документов пассажира было установлено, что это 49-летний гражданин Польши, который в Германии объявлен в розыск.

Полицейские задержали обоих мужчин, им придется предстать перед судом.

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