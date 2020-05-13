Вдрызг пьяный, регистрационные номера краденые, пассажир в розыске: в Германии отличился водитель из Эстонии

В понедельник вечером житель Эстонии в состоянии тяжелого опьянения съехал в кювет на легковом автомобиле неподалеку от аэропорта Шенефельд в Берлине. В ходе проверки выяснилось, что у него не было водительских прав, к его машине были прикреплены краденые регистрационные номера, а в машине находился объявленный в розыск гражданин Польши, передает Postimees.