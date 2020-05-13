Вдрызг пьяный, регистрационные номера краденые, пассажир - в розыске: водитель из Эстонии отличился в Германии

Мужчина из Эстонии в состоянии тяжелого опьянения в понедельник вечером в съехал в кювет на своем легковом автомобиле недалеко от аэропорту Шенефельд в Берлине, Германия. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины не было водительских прав, к его машине были прикреплены украденные регистрационные номера, а в машине находился объявленный в розыск гражданин Польши, передает Postimees.