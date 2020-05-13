Вдрызг пьяный, регистрационные номера краденые, пассажир - в розыске: водитель из Эстонии отличился в Германии

Мужчина из Эстонии в состоянии тяжелого опьянения в понедельник вечером в съехал в кювет на своем легковом автомобиле недалеко от аэропорту Шенефельд в Берлине, Германия. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины не было водительских прав, к его машине были прикреплены украденные регистрационные номера, а в машине находился объявленный в розыск гражданин Польши, передает Postimees.
Занимавшийся рутинной проверкой полицейский патруль даль в понедельник в 16:30 Volkswagen знак остановиться. На глазах у полицейских водитель свернул направо, съехал в кювет и перевернулся, пишет Niederlausitz Aktuell. К счастью, в ходе аварии никто не пострадал.
Полицейские дали дунуть в алкометр 55-летнему мужчине из Эстонии, у которого были видные глазу признаки алкогольного опьянения, составившего 2,16 промилле. Взять на хранение его водительские права полицейские не смогли, поскольку документа не было.
В ходе проверки машины выяснилось, что у Volkswagen были номерные знаки, о которых еще в 2018 в полицию сообщили, что они украдены с автомобиля Renault.
При проверке документов пассажира выяснилось, что это 49-летний гражданин Польши, который в Германии объявлен в розыск.
Полицейские задержали обоих мужчин, и им придется предстать перед судом.