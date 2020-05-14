Отель Noorus Spa: мы не понимаем правил игры

На вопросы Rus.Postimees ответила пиар-менеджер отеля Noorus SPA (Нарва-Йыэсуу) Дарья Боярова.

– Когда спа-гостиницы возобновят работу?

– С этим у нас полная неизвестность. Мы ждем четких сигналов от правительства, которое бы нам сказало, с какого числа спа-центры могут открыться.

Что касается гостиниц, то многие из них потихоньку открываются. Мы тоже открыли одну из наших гостиниц, Noorus Inn, но она работает сейчас без функции спа.

Основное здание, флагман Noorus Spa Hotel, в данный момент закрыто на реконструкцию. Мы очень надеялись, что сможем открыть его 18 мая.

Новость о том, что бассейны возобновят работу лишь в спортивных центрах, а не при спа-гостиницах, лишила нас надежды открыться в мае. Буквально сегодня утром мы перенесли открытие на июнь.

– Таким образом, пока подтверждается информация о том, что спа-центры и аквапарки не смогут рассчитывать на прием посетителей раньше конца июля-начала августа?

– Выходит, так. Нам придется дождаться как минимум середины лета, то есть «высокого сезона».

– Считаете ли вы справедливым такое положение дел?

– Очень хочется задать вопрос представителям власти:

Чем бассейны спа-центров отличаются от тех бассейнов, которые будет разрешено открыть с 18 мая? Существует ли какая-то градация? Каким правилам должны соответствовать гостиничные бассейны?

Если вопрос в температуре воды, то современные спа-центры могут ее регулировать. Если речь идет о протоколах чистоты и очистки бассейнов, то по соблюдению санитарных норм мы ни в коем случае не уступаем ряду спортивных центров и даже превосходим их.

Каждую ночь проводится генеральная уборка бассейнов с использованием сертифицированной техники и спецсредств. С момента открытия водного центра текущая уборка производится каждые 30-45 минут, не говоря уже о сложном автоматизированном многофазовом процессе фильтрации воды. Контрольные заборы воды берутся каждый час! Фактор человеческой ошибки исключен.

– То есть, Noorus SPA готов соответствовать всем требованиям безопасности?

– Даже если правила безопасности сейчас будут ужесточены, мы способны их соблюдать.

Мы готовы соблюдать правило 2+2, регулировать поток гостей и так далее. Проблема в том, что мы до сих пор не понимаем правил игры!

– Известно, что бассейны и бани являются благотворной средой для распространения инфекций. Что вы ответите на это?

– Нет прямых доказательств того, что вирус передается через воду, и тем более – через хлорированную воду. Показатель хлорирования воды в Эстонии даже несколько выше, чем в других странах. Сфера спа – одна из самых строго регламентированных.

Что касается бань, то благоприятной для распространения вируса считается среда влажной бани при температуре от 40 до 60 градусов. Однако доминирующее количество бань в эстонских спа-центрах имеет температуру от 80 градусов и выше. В этой среде, как известно, вирус не выживает.