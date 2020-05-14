Отель Noorus Spa: мы не понимаем правил игры
- Мы стараемся избежать черного сценария
- С каждым днем ситуация ухудшается
- Сокращение 200 человек не исключено
- До конца лета сохранятся цены низкого сезона
С 18 мая разрешено посещать спортклубы и бассейны. В какой мере ослабление ограничений коснется гостиниц, в которых есть спа-центры и аквапарки?
На вопросы Rus.Postimees ответила пиар-менеджер отеля Noorus SPA (Нарва-Йыэсуу) Дарья Боярова.
– Когда спа-гостиницы возобновят работу?
– С этим у нас полная неизвестность. Мы ждем четких сигналов от правительства, которое бы нам сказало, с какого числа спа-центры могут открыться.
Что касается гостиниц, то многие из них потихоньку открываются. Мы тоже открыли одну из наших гостиниц, Noorus Inn, но она работает сейчас без функции спа.
Основное здание, флагман Noorus Spa Hotel, в данный момент закрыто на реконструкцию. Мы очень надеялись, что сможем открыть его 18 мая.
Новость о том, что бассейны возобновят работу лишь в спортивных центрах, а не при спа-гостиницах, лишила нас надежды открыться в мае. Буквально сегодня утром мы перенесли открытие на июнь.
– Таким образом, пока подтверждается информация о том, что спа-центры и аквапарки не смогут рассчитывать на прием посетителей раньше конца июля-начала августа?
– Выходит, так. Нам придется дождаться как минимум середины лета, то есть «высокого сезона».
– Считаете ли вы справедливым такое положение дел?
– Очень хочется задать вопрос представителям власти:
Чем бассейны спа-центров отличаются от тех бассейнов, которые будет разрешено открыть с 18 мая? Существует ли какая-то градация? Каким правилам должны соответствовать гостиничные бассейны?
Если вопрос в температуре воды, то современные спа-центры могут ее регулировать. Если речь идет о протоколах чистоты и очистки бассейнов, то по соблюдению санитарных норм мы ни в коем случае не уступаем ряду спортивных центров и даже превосходим их.
Каждую ночь проводится генеральная уборка бассейнов с использованием сертифицированной техники и спецсредств. С момента открытия водного центра текущая уборка производится каждые 30-45 минут, не говоря уже о сложном автоматизированном многофазовом процессе фильтрации воды. Контрольные заборы воды берутся каждый час! Фактор человеческой ошибки исключен.
– То есть, Noorus SPA готов соответствовать всем требованиям безопасности?
– Даже если правила безопасности сейчас будут ужесточены, мы способны их соблюдать.
Мы готовы соблюдать правило 2+2, регулировать поток гостей и так далее. Проблема в том, что мы до сих пор не понимаем правил игры!
– Известно, что бассейны и бани являются благотворной средой для распространения инфекций. Что вы ответите на это?
– Нет прямых доказательств того, что вирус передается через воду, и тем более – через хлорированную воду. Показатель хлорирования воды в Эстонии даже несколько выше, чем в других странах. Сфера спа – одна из самых строго регламентированных.
Что касается бань, то благоприятной для распространения вируса считается среда влажной бани при температуре от 40 до 60 градусов. Однако доминирующее количество бань в эстонских спа-центрах имеет температуру от 80 градусов и выше. В этой среде, как известно, вирус не выживает.
– Как вы поступили со своим персоналом? Работники еще не сокращены?
– Пока нам удалось сохранить весь штат сотрудников, у которых были постоянные трудовые договоры. Мы считаем это своей победой. На данный момент использованы практически все возможности, предоставленные государством (70% зарплаты выплачивает Кассы страхования от безработицы). Мы надеемся и в дальнейшем на господдержку. Участие в этой программе исключает сокращения.
Мы стараемся всеми силами избежать черного сценария, но с каждым днем ситуация ухудшается. Несмотря на весь наш оптимизм, мы держим в уме и черный вариант развития событий. К сожалению.
На данный момент основная гостиница Noorus Spa Hotel ушла не реконструкцию, работает только Noorus Inn. Нам удается обеспечивать персонал работой за счет тех заданий, которые откладывались на неопределенное время (замена полового покрытия, генеральная уборка и т.д.), так как при 80-процентной загрузке отеля эти работы было сложно выполнить.
– Сааремааские спа-отели уже приступили к массовым сокращениям. Может ли Нарва-Йыэсуу ждать та же участь?
– Не исключено. Мы ждем вестей от государства.
Весь сектор находится в состоянии ожидания. Если бы мы понимали, что спа-отели смогут открыться 31 июля, то могли бы составить план дальнейших действий.
– Какими зарплатами сейчас приходится довольствоваться вашим сотрудникам?
– Одним из условий участия в госпрограмме поддержки было сокращение зарплаты сотрудников на 30%. Работодатель выплачивает не менее 150 евро плюс налоги, еще 70% Касса страхования от безработицы. Один раз мы этой схемой уже воспользовались, в запасе еще два месяца.
В Noorus Spa Hotel и Noorus Spa Inn работает порядка 200 человек. Всех работников с постоянными трудовыми договорами, за исключением договоров подряда, удалось сохранить. Все сотрудники – от официанта до начальника – получают минимальный оклад.
– Если спа-центры получат разрешение на открытие к началу августа, это спасет ситуацию?
– К сожалению, это очень поздно. Мы смогли бы составить какой-то план дальнейших действий, но нам пришлось бы констатировать, что август – завершение высокого сезона.
Как известно, лето весь год кормит. Это чревато тем, что будут сокращения и придется принять самые непопулярные меры по спасению бизнеса.
На момент объявления ЧС загрузка в наших отелях была порядка 80%. Некоторые даты были распроданы на месяцы вперед.
По нашим оценкам, чтобы выйти на прежний уровень, понадобится около двух лет. И чем дольше будет продолжаться период стагнации и неопределенности, тем дольше будет период восстановления.
– Каковы убытки отеля?
– С марта по конец июня было отменено порядка 4000 бронирований. Средняя цена бронирования – 90 евро. Содержание отелей, включая аренду, ежемесячно обходится в 60-70 тысяч евро.
– Вы ушли на реконструкцию на волне коронакризиса. Что было отремонтировано?
– Полностью заменено покрытие на террасах, начался капремонт основного ресторана на 120 человек и уже проведен косметический ремонт во всех 114 номерах отеля. Бассейны тоже приведены в порядок, в спа-центре обновлено половое покрытие и заменены изношенные деревянные детали.
Дата завершения строительства нового аквапарка сдвигается на конец года. Вопрос упирается в инвестиции. Общая стоимость проекта – около 5 миллионов евро, половина из которых уже вложена в строительство.
– Что будет с ценами? Не напрасно ли жители Эстонии рассчитывают отдохнуть этим летом дешевле, чем обычно?
– Этим летом мы намерены практиковать кампании по предоставлению скидок, но будем это делать умеренно.
Принято решение продлить низкий сезон. Это означает, что летом можно будет отдохнуть по зимним ценам. Скидки будут действовать до конца лета.
Естественно, мы будем реагировать в зависимости от того, насколько чувствительным к цене окажется наш клиент.
– Готовы ли вы к низкому спросу на услуги? Доходы людей сокращаются, рынок труда лихорадит, границы закрыты…
– Безусловно, падение спроса неизбежно. Мы понимаем и то, что нам надо будет чем-то компенсировать потерю иностранных туристов. До кризиса 30% клиентов нашего отеля составляли гости из Санкт-Петербурга.
– Много ли можно отыграть за счет внутреннего туризма? Или повышаются шансы только у дикого туризма?
– Дикий туризм в Эстонии – достаточно цивилизованный. Многие туристы привыкли к комфорту, чистоте и сервису на высоком уровне. Так что тут для нас не все потеряно. Мы надеемся, что гости захотят приехать и к нам.
– Почему вы не готовы открыть ваш спа-отель без предоставления водных процедур?
– Содержание большого комплекса требует больших вложений. Использовать его только как гостиницу будет нецелесообразно. Полагаю, что гостей не особо заинтересует спа-отель без спа-услуг.
– В спа-секторе возникла беспрецедентная ситуация?
– Ранее нам еще ни разу не запрещали работать. Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор.
Подробности в повторе!
- Как обезопасить бассейны и бани, которые являются благотворной средой для распространения инфекций?
- В отелях Сааремаа идут массовые сокращения. Может ли Нарва-Йыэсуу ждать та же участь?
- Сколько работников удалось сохранить? Какими зарплатами им приходится довольствоваться?
- Noorus SPA ушел на реконструкцию на волне коронакризиса. Что отремонтировано?
- Можно ли этим летом будет отдохнуть дешевле, чем обычно? Что будет с ценами?
- Готовы ли местные спа-гостиницы к низкому спросу на услуги?
- Чем можно компенсировать потерю 30% клиентов, которые приезжали из России?
- Каковы убытки отеля?