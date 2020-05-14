Чт, 14.05.2020
В скамейки попала вода, которая еще больше их повредила. Калле Кландорф
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  • Студия Postimees: когда откроются спа-центры и аквапарки?

Студия Postimees: когда откроются спа-центры и аквапарки?
10:30

С 18 мая разрешено посещать спортклубы и бассейны. В какой мере ослабление ограничений коснутся гостиниц, в которых есть спа-центры и аквапарки?

На вопросы Rus.Postimees ответит пиар-менеджер отеля Noorus SPA (Нарва-Йыэсуу) Дарья Боярова. Интервью можно увидеть в прямом эфире в 10:30!

  • Когда спа-гостиницы возобновят работу?
  • Как обезопасить бассейны и бани, которые являются благотворной средой для распространения инфекций?
  • В отелях Сааремаа идут массовые сокращения. Может ли Нарва-Йыэсуу ждать та же участь?
  • Сколько работников удалось сохранить? Какими зарплатами им приходится довольствоваться?
  • Noorus SPA ушел на реконструкцию на волне коронакризиса. Что отремонтировано? 
  • Можно ли этим летом будет отдохнуть дешевле, чем обычно? Что будет с ценами?
  • Готовы ли местные спа-гостиницы к низкому спросу на услуги? 
  • Чем можно компенсировать потерю 30% клиентов, которые приезжали из России?
  • Каковы убытки отеля?
  • Сколько времени и ресурсов понадобится отелю на восстановление?

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