Студия Postimees: когда откроются спа-центры и аквапарки?
С 18 мая разрешено посещать спортклубы и бассейны. В какой мере ослабление ограничений коснутся гостиниц, в которых есть спа-центры и аквапарки?
На вопросы Rus.Postimees ответит пиар-менеджер отеля Noorus SPA (Нарва-Йыэсуу) Дарья Боярова. Интервью можно увидеть в прямом эфире в 10:30!
- Когда спа-гостиницы возобновят работу?
- Как обезопасить бассейны и бани, которые являются благотворной средой для распространения инфекций?
- В отелях Сааремаа идут массовые сокращения. Может ли Нарва-Йыэсуу ждать та же участь?
- Сколько работников удалось сохранить? Какими зарплатами им приходится довольствоваться?
- Noorus SPA ушел на реконструкцию на волне коронакризиса. Что отремонтировано?
- Можно ли этим летом будет отдохнуть дешевле, чем обычно? Что будет с ценами?
- Готовы ли местные спа-гостиницы к низкому спросу на услуги?
- Чем можно компенсировать потерю 30% клиентов, которые приезжали из России?
- Каковы убытки отеля?
- Сколько времени и ресурсов понадобится отелю на восстановление?