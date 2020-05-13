Ср, 13.05.2020
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  • Засорилась раковина? Предлагаем простой, но эффективный домашний способ решения проблемы

Засорилась раковина? Предлагаем простой, но эффективный домашний способ решения проблемы

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ФОТО: Shutterstock

В случае засора водопроводных труб, по мнению портала Kodustiil, больше нет необходимости вызывать специалиста, а также бежать в отдел бытовой химии ближайшего магазина. 

Конечно, крупные засоры требуют вмешательства аварийной службы, но, к счастью, мелкие проблемы можно устранить с помощью домашних средств, используя только два ингредиента, советует housebeautiful.com.

Сделайте так:

  • смешайте пищевую соду и уксус;
  • быстро вылейте полученную смесь в слив раковины;
  • забудьте о проблеме примерно на час;
  • через час промойте засорившуюся трубу горячей водой. 

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