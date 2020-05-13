Засорилась раковина? Предлагаем простой, но эффективный домашний способ решения проблемы

В случае засора водопроводных труб, по мнению портала Kodustiil, больше нет необходимости вызывать специалиста, а также бежать в отдел бытовой химии ближайшего магазина.
Конечно, крупные засоры требуют вмешательства аварийной службы, но, к счастью, мелкие проблемы можно устранить с помощью домашних средств, используя только два ингредиента, советует housebeautiful.com.
Сделайте так:
- смешайте пищевую соду и уксус;
- быстро вылейте полученную смесь в слив раковины;
- забудьте о проблеме примерно на час;
- через час промойте засорившуюся трубу горячей водой.