Фото с места происшествия ⟩ По подозрению в убийстве в Эльва задержаны близнецы

Вчера вечером Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны получила вызов в связи со стрельбой на хуторе Кууди в Неэмискюла (Тартумаа). Там была проведена полицейская операция, в которой участвовали находившиеся поблизости патрульные бригады, подразделение быстрого реагирования, а также спецподразделение полиции K-Komando. Поскольку было неизвестно, какова ситуация в частном доме, полиция перекрыла все ведущие к нему дороги, чтобы не подвергать риску других людей, пишет Tartu Postimees.
Сегодня днем во дворе хутора о вчерашних событиях напоминала лужа крови на траве возле машины. Там из охотничьего ружья выстрелили в 59-летнего мужчину, который получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. В качестве подозреваемых полиция задержала двух 53-летних мужчин. По словам соседки Марики Сеппер, в доме, во дворе которого произошла стрельба, проживали братья-близнецы Тео и Рихо Варблане. Как отмечает Сеппер, они были абсолютно обычными людьми. Известно также, что один из братьев и их отец были охотниками.
На то, что жильцы дома любили выпить, указывают многочисленные бутылки из-под алкоголя, валяющиеся во дворе. На момент задержания у братьев имелись признаки алкогольного опьянения. Их роль в произошедшем будет установлена в ходе расследования.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Арго Турба сказал, что в таких ситуациях для полиции крайне важен продуманный план действий, чтобы предотвратить опасность, исходящую от непредсказуемого поведения стрелка. «Какие события предшествовали трагической смерти, полицейские выяснили на месте происшествия. Но все нюансы будут установлены в ходе уголовного производства», - отметил Турба.
Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей убийство. Производством руководит Лыунаская окружная прокуратура.