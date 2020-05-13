Фото с места происшествия ⟩ По подозрению в убийстве в Эльва задержаны близнецы

Сегодня днем во дворе хутора о вчерашних событиях напоминала лужа крови на траве возле машины. Там из охотничьего ружья выстрелили в 59-летнего мужчину, который получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. В качестве подозреваемых полиция задержала двух 53-летних мужчин. По словам соседки Марики Сеппер, в доме, во дворе которого произошла стрельба, проживали братья-близнецы Тео и Рихо Варблане. Как отмечает Сеппер, они были абсолютно обычными людьми. Известно также, что один из братьев и их отец были охотниками.