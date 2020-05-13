Глава Coop Pank: у нынешнего кризиса - пять победителей

Глава Coop Pank Маргус Ринк говорит, что у банка есть целых 11 кризисных сценариев, но из-за активного вмешательства государства для банков кризис откладывается до конца лета, пишет Postimees.
«Неопределенность очень высока. Если мои друзья, руководители предприятий говорят, что оборот упал у кого-то 70%, а у кого-то и на 95%, то ситуация в банковской сфере отличается от других компаний», - подтвердил Ринк.
Coop Pank показал в апреле прекрасные результаты, но сам Ринк cкорее обеспокоен: рост клиентов был не таким быстрым, как это было обещано инвесторам в прошлом году при выходе на биржу. Также видно падение продаж на 20% почти во всех бизнес-направлениях - в случае с другими банками падение, насколько слышал Ринк, доходит до 50%. Но до большого кризиса и "прокисших" кредитов еще далеко.
«В банковском секторе дела плохи, если клиенты не могут выполнять свои обязательства. Действительно, снимаю шляпу перед тем, как быстро начала действовать мера Кассы по безработице. Full Respect (полное уважение - ред.)», - похвалил Ринк.
Мера Кассы по безработице, в соответствии с которой выплачивается 70% заработной платы работника при том, что еще 30% должен найти предприниматель, помогла не только предпринимателям, но и банкам: в результате некоторые люди сохранили свою работу и смогли дальше гасить свои банковские кредиты. По словам Ринка, это поможет отсрочить кризис для банков. Реальное же влияние кризиса финансовые учреждения увидят в конце лета - начале осени. К этому времени, по словам Ринка, личные сбережения и деньги с компенсаций от Кассы по безработице будут уже проедены, а если ситуация на рынке труда останется плохой, банки будут ожидать еще большей волны кризиса.
Три кризисных решения Coop Pank
1) Прогнозы продаж были снижены на 20-30%
2) Расходы были сокращены: новых сотрудников не набирают, повышение заработной платы на повестке не стоит, премии по результатам снизились (поскольку результаты стали ниже), маркетинговые расходы были сокращены.
3) Инфотехнологические расходы и расходы на развитие урезаны не будут.
«В настоящее время платежный отпуск просят очень редко. Те, кто спрашивал, это скорее более осторожные семьи, которые взяли платежный отпуск, так сказать, на всякий случай. В то же время мы продолжаем выдавать ипотечные кредиты, мелкие кредиты, лизинг автомобилей, финансируем бизнес-планы компаний. Здесь наблюдается снижение примерно на 20%, но другие банки заявили, что они потеряли половину», - сказал Ринк.
Большого роста должников в Coop Pank он пока не наблюдает. «Есть два проблемных кредита у корпоративных клиентов, но у обоих есть сильный залог», - утешил Ринк инвесторов.
Одна вещь, дейстительно, изменилась: если в прошлом решения по небольшим кредитам принимал робот в соответствии с введенными параметрами, то теперь Coop Bank сделал ставку на людей: Ринк подтвердил, что банк еще больше обращает внимание на то, где кто работает, прежде чем предоставлять кредит.
Ринк не берется предсказать, что будет дальше. «У нас 11 кризисных сценариев, но слишком много неопределенности». По его оценке, все будет более четко видно в конце лета.
«Мне нравится эта метафора волны. Первая волна пришла в марте, когда началась пандемия и экономику убрали в холодильник. Теперь кажется, что экономика снова начинает оттаивать. Вопрос сейчас в том, насколько большой и в какой форме будет новая волна», - сказал Ринк.
Если мера Кассы по безработице уже оказала большую помощь, то мера платежных отпусков для предприятий, которая должна быть запущена через KredEx, до сих пор не начала работать. «Сейчас еще ничего страшного нет, банки в настоящее время дают платежные отпуска, но если придет новая волна, понадобится помощь KredEx», - отметил Ринк.
До сих пор во время нынешнего кризиса он не видел, чтобы богачи или крупные фонды в Эстонии воспользовались ситуацией и активно занимали посты в компаниях. «Скорее активизировались мелкие розничные инвесторы - и для меня, и для моих знакомых этот момент используется для дешевой покупки акций», - подтвердил менеджер банка.
Кто выиграл от кризиса?
Кризис несет с собой не только плохое. По словам Ринка, есть несколько областей, которые хорошо противостоят кризису.
«Наши собственные магазины Coop - мы в шутку сказали, что мы скорее сельский магазин, и кажется, что сейчас [во время коронавирусных ограничений], когда люди уезжают в деревни, мы можем ожидать оттуда очень хорошие цифры», - сказал Ринк. По его словам, в выигрыше, безусловно, окажется торговля продуктами питания.
Также ничего не случилось в сельском хозяйстве. «Я слышал, что фермеры в настоящее время боятся перепроизводства молока и падения цен на молоко. Предельная стоимость для них составляет где-то около 0,3 евро за литр. Здесь, конечно, сейчас все зависит от того, что произойдет дальше», - сказал Ринк.
С недвижимостью тоже ничего не произошло: последний кризис пришел именно из сектора недвижимости, цены раздулись до пузыря, карточный дом рухнул, напомнил Ринк. "Сегодня этого нет. В нашем собственном кризисном сценарии мы подсчитали, что цены на недвижимость могут упасть до 20% - именно потому, что люди становятся более осторожными, а спрос исчезает. Я не верю в большее снижение", - сказал глава Coop.
«И я считаю, что в условиях нынешнего кризиса многие люди увеличивают свою рыночную стоимость. Подобно тому, как менеджеров спрашивают, чем вы занимались во время последнего кризиса, какова была ваша роль - если вы управляли бизнесом или были высокопрофессиональным специалистом не только в период подъема экономики, но и во время кризиса в бизнесе - этот кризисный опыт очень ценен. Это повышает ценник сотрудников".
В одном аспекте банковский сектор точно одержал победу: если в последние годы горячей темой в Эстонии была деятельность банков, в частности, отмывание денег, то теперь, по словам Ринка, эта проблема полностью позади. «Раньше мы думали с другими главами банков, как долго еще можно обсуждать эту старую тему . Сейчас о ней ничего не слышно. Скорее важны темы платежных отпусков, ущербов по кредитам, провизий», - сказал Ринк.