Глава Coop Pank: у нынешнего кризиса - пять победителей

«Мне нравится эта метафора волны. Первая волна пришла в марте, когда началась пандемия и экономику убрали в холодильник. Теперь кажется, что экономика снова начинает оттаивать. Вопрос сейчас в том, насколько большой и в какой форме будет новая волна», - сказал Ринк.

Если мера Кассы по безработице уже оказала большую помощь, то мера платежных отпусков для предприятий, которая должна быть запущена через KredEx, до сих пор не начала работать. «Сейчас еще ничего страшного нет, банки в настоящее время дают платежные отпуска, но если придет новая волна, понадобится помощь KredEx», - отметил Ринк.

До сих пор во время нынешнего кризиса он не видел, чтобы богачи или крупные фонды в Эстонии воспользовались ситуацией и активно занимали посты в компаниях. «Скорее активизировались мелкие розничные инвесторы - и для меня, и для моих знакомых этот момент используется для дешевой покупки акций», - подтвердил менеджер банка.

Кто выиграл от кризиса?

Кризис несет с собой не только плохое. По словам Ринка, есть несколько областей, которые хорошо противостоят кризису.

«Наши собственные магазины Coop - мы в шутку сказали, что мы скорее сельский магазин, и кажется, что сейчас [во время коронавирусных ограничений], когда люди уезжают в деревни, мы можем ожидать оттуда очень хорошие цифры», - сказал Ринк. По его словам, в выигрыше, безусловно, окажется торговля продуктами питания.

Также ничего не случилось в сельском хозяйстве. «Я слышал, что фермеры в настоящее время боятся перепроизводства молока и падения цен на молоко. Предельная стоимость для них составляет где-то около 0,3 евро за литр. Здесь, конечно, сейчас все зависит от того, что произойдет дальше», - сказал Ринк.

С недвижимостью тоже ничего не произошло: последний кризис пришел именно из сектора недвижимости, цены раздулись до пузыря, карточный дом рухнул, напомнил Ринк. "Сегодня этого нет. В нашем собственном кризисном сценарии мы подсчитали, что цены на недвижимость могут упасть до 20% - именно потому, что люди становятся более осторожными, а спрос исчезает. Я не верю в большее снижение", - сказал глава Coop.

«И я считаю, что в условиях нынешнего кризиса многие люди увеличивают свою рыночную стоимость. Подобно тому, как менеджеров спрашивают, чем вы занимались во время последнего кризиса, какова была ваша роль - если вы управляли бизнесом или были высокопрофессиональным специалистом не только в период подъема экономики, но и во время кризиса в бизнесе - этот кризисный опыт очень ценен. Это повышает ценник сотрудников".