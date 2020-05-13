Ратас поддерживает продление мер компенсации заработной платы

Ратас отметил на инфочасе, что ряд критериев Кассы страхования от безработицы, таких как требование снижения оборота как минимум на 30 процентов, могут в известной степени измениться.

По состоянию на воскресенье пособие по заработной плате было предоставлено 104 931 сотруднику 12 978 учреждений. Общие расходы на назначенные пособия составляют 114,2 млн евро. Всего на эти меры было выделено 250 млн евро.

В настоящее время работодатели могут ходатайствовать перед Кассой страхования от безработицы о компенсации зарплаты в течение двух месяцев в период по своему выбору с 1 марта по 31 мая, а выплаты производятся до 30 июня.

О компенсации заработной платы может ходатайствовать работодатель, который соответствует двум условиям из трех: оборот или доход в том месяце, за который подается ходатайство о компенсации, сократился по крайней мере на 30 процентов по сравнению с оборотом или доходом того же месяца прошлого года; работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 30 процентам работников; работодатель сократил по крайней мере 30 процентам работников заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной заработной платы.

Касса страхования от безработицы компенсирует работнику 70 процентов его предыдущей средней заработной платы, но не более 1000 евро в месяц брутто и не менее минимальной зарплаты.