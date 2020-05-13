Подарок иностранцам от России: в 2021 году будет введена единая электронная виза для поездок по всей стране

Консульский департамент МИД России напоминает на своей странице в Facebook, что с 1 января 2021 года будет реализована возможность оформления иностранными гражданами единой электронной визы, действительной для всей территории Российской Федерации. Заявитель будет получать ее не позднее четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней.
Подобную возможность получат граждане тех иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации. Напоминаем, что возможность оформления электронной визы для посещения пилотной зоны проекта – Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области - предоставлена гражданам 53 иностранных государств, в том числе стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и т.д.
Кроме того, напоминаем, что граждане еще 60 иностранных государств имеют возможность (временно введенные ввиду эпидемиологической ситуации ограничительные меры не принимаются во внимание) въезжать в Россию без виз на основании положений двусторонних международных договоров.
Таким образом, учитывая, что перечень государств, граждане которых смогут воспользоваться единой электронной визой будет формироваться по аналогии с используемым в настоящее время перечнем в рамках пилотной зоны, с 2021 года максимально либеральный режим въезда на территорию России, не требующий получения бумажной визы, будет распространяться в отношении граждан иностранных государств, составляющих ½ мирового населения (около четырех млрд человек).
Основываясь на методологии Всемирной туристской организации, которая используется при расчете т.н. коэффициента открытости страны для туризма, соответствующий показатель для России составит 37,5. Для сравнения: в среднем для Европы коэффициент составляет 24, для Северной Америки – 15, Африки - 31, Азиатско-Тихоокеанского региона – 42 (Острова Кука, Микронезия, Ниуэ - 100).