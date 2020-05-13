Подарок иностранцам от России: в 2021 году будет введена единая электронная виза для поездок по всей стране

Консульский департамент МИД России напоминает на своей странице в Facebook, что с 1 января 2021 года будет реализована возможность оформления иностранными гражданами единой электронной визы, действительной для всей территории Российской Федерации. Заявитель будет получать ее не позднее четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней.