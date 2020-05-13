Рийгикогу принял поправки к Закону о чрезвычайной ситуации

Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о медицинских приборах, Закон о чрезвычайной ситуации и в другие законы (165 SE), учреждение, руководящее разрешением чрезвычайной ситуации, может дать распоряжения государственным учреждениям исполнительной власти, единицам местных самоуправлений или иным носителям государственной власти. Соответствующие распоряжения учитывают полномочия и компетенцию этих лиц и учреждений и могут быть: передачей административного акта или выполнением действия; завершением выполнения действия или запретом на выполнение действия; частичным или полным прекращением выполнения действия.

Поправки к Закону о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними связаны со срочной необходимостью внести правовую ясность и четкое понимание в деятельность Департамента здоровья после отмены чрезвычайного положения, чтобы департамент мог справиться с различными возможными ситуациями. Цель поправок – эффективно препятствовать распространению инфекционных заболеваний, дав Департаменту здоровья право исходя из своих полномочий и компетенции устанавливать необходимые меры.

Закон о медицинских приборах будет приведён в соответствие с правом Европейского союза. До сих пор сферу медицинского оборудования в Европейском союзе регулировали директивы о медицинском оборудовании, активных имплантируемых медицинских приборах и in vitro диагностических медицинских приборах. В дальнейшем они будут постепенно заменены на два новых регламента ЕС, цель которых – создать более прозрачные, прогнозируемые и жизнестойкие правовые рамки для сферы медицинского оборудования. Это повысит безопасность медицинских приборов и обеспечит высокий уровень здравоохранения, а также будет способствовать инновациям.