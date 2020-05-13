Глава топливной фирмы возмутился выводами Минфина. Кто же виноват в высоких ценах на бензин?

Вчера Министерство финансов опубликовало анализ налоговых поступлений за первый квартал. Как и ожидалось, общие налоговые поступления сократились в результате коронакризиса, причем в процентном отношении сильнее всего - поступления топливного акциза. Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Мерлийн Лаос в качестве одной из причин называет огромные запасы бензина и дизтоплива, сделанные местными продавцами в конце прошлого года.

Член правления компании по продаже топлива Alexela Алан Вахт сказал, что он был глубоко удивлен анализом Министерства финансов. Более того, по его словам, история содержит ложные утверждения и фактические ошибки.

Например, Министерство финансов утверждает, что спад потребления из-за коронакризиса замедлил использование запасов топлива, так что их может хватить до лета. Вахт подтвердил, что это утверждение было неверным. «По данным Налогового департамента, запасы закончились уже в феврале, небольшое количество дизельного топлива осталось на март», - сказал он.

Вахт опроверг утверждение о том, что большой объем запасов не позволил топливным компаниям снизить цены, на что ссылается Министерство финансов в своей оценке. Он привел пример: если 26 февраля литр бензина стоил 1,389 евро, сегодня он стоит 1,149 евро. Это означает, что цена за литр снизилась на 24 цента.

Министерство финансов заявило, что мы можем ожидать восстановления потребления дизельного топлива только летом, когда и снижение ставки акциза, и снижение мировых цен на нефть достигнут окончательных цен. Вахт на это ответил, что падение акцизного налога уже давно достигло цен. Так, 30 апреля цена на дизельное топливо упала на 20 центов за литр.

Вахт подчеркнул, что люди из мира финансов и аналитики должны знать, что глобальный рынок топлива является одним из самых волатильных рынков, где прогнозирование невозможно по очень большому ряду причин. Поэтому они должны знать, что ни один торговец топливом, включая сети заправок, не оставляет при хранении топлива в течение более длительного периода времени ценовой риск открытым даже на несколько минут.