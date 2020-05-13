Безработица в Ида-Вирумаа превысила 13% и высветила проблему работы “по-черному”

Сложнее тем, кто работал неофициально

Во вторник в Ида-Вирумаа было 8 004 официально зарегистрированных безработных. В среду из количество даже немного уменьшилось - до 7 998 человек. Но в целом за последние два месяца в регионе безработных стало на 1200 человек больше, уровень безработицы составил 13,1%.

Рост сдерживает новая мера - компенсация заработной платы, когда 70% зарплаты работникам до конца мая может выплачивать Касса по безработице, а работодатель добавляет всего 150 евро. В Ида-Вирумаа такую компенсацию получают уже 4 505 человек. Среди них больше работников производственных предприятий и отелей, но состав получателей компенсации очень разнообразный.

По словам руководителя Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, самый бурный рост безработицы в уезде был в апреле. Последние две недели рост замедляется, ситуация стала более стабильной.

В марте под сокращение попали 212 человек, в апреле - 334, с начала мая - 112 человек. По прогнозу, за май работодатели сократят на Северо-Востоке около 200 человек.

“Но не все приходят на учет после сокращения, - отмечает Аннеки Теэлахк. - Люди увольнялись и по другим причинам - или сами ушли, или договорились с работодателей, точно мы этого не знаем. Но мы видим, что начали приходить люди, которые, наверное, работали “по-черному”. Мы спрашиваем у человека на консультации, где он работал. Он говорит, “да так, работал”... И ничего больше не говорит.

Когда кризис начался, предприятия с официальными работниками смогли подать ходатайства на пособие на выплату зарплаты. Но если люди работали неофициально, то и работодатель не смог подать на них ходатайство. Следить за этим - не наша работа, но косвенно мы видим, что это все еще довольно большая проблема в Ида-Вирумаа”.

Зарегистрировавшись в качестве безработного, человек в большинстве случаев получает право на пособие по безработице (за 31 день это 189 евро). Но при уплате налогов взимаются также деньги за страхование от безработицы, а значит, во многих случаях оставшийся без работы человек имеет право также на страховое возмещение - от 9 до 53 евро в день, в зависимости от того, насколько высокой у него была зарплата. При сокращении штата работодатель должен выплатить возмещение в размере месячной зарплаты, а если стаж работы у одного работодателя был больше пяти лет, то дополнительно выплачивается также возмещение по сокращению от Кассы по безработице.

Человек, который работал неофициально, из четырех этих пособий может получить только первое - 189 евро в месяц. Именно такие люди сейчас оказались в самой сложной ситуации.

Аннеки Теэлахк отмечает при этом, что услуги Кассы по безработице - карьерное консультирование, оплата обучения, помощь в поиске нового места и другие - оказываются бесплатно и всем на одинаковых условиях.

Вакансий стало заметно меньше