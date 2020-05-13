Безработица в Ида-Вирумаа превысила 13% и высветила проблему работы “по-черному”

Количество безработных, зарегистрированных Ида-Вируским отделением Кассы по безработице, колеблется около цифры 8 000. Последние две недели рост безработицы замедляется, в среду безработных стало даже на несколько человек меньше, но вряд ли рост остановится. Кризис показал, что до сих пор встречается неофициальная работа без уплаты налогов. Люди, потерявшие такую работу, получают гораздо меньшее пособие.
Сложнее тем, кто работал неофициально
Во вторник в Ида-Вирумаа было 8 004 официально зарегистрированных безработных. В среду из количество даже немного уменьшилось - до 7 998 человек. Но в целом за последние два месяца в регионе безработных стало на 1200 человек больше, уровень безработицы составил 13,1%.
Рост сдерживает новая мера - компенсация заработной платы, когда 70% зарплаты работникам до конца мая может выплачивать Касса по безработице, а работодатель добавляет всего 150 евро. В Ида-Вирумаа такую компенсацию получают уже 4 505 человек. Среди них больше работников производственных предприятий и отелей, но состав получателей компенсации очень разнообразный.
По словам руководителя Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, самый бурный рост безработицы в уезде был в апреле. Последние две недели рост замедляется, ситуация стала более стабильной.
В марте под сокращение попали 212 человек, в апреле - 334, с начала мая - 112 человек. По прогнозу, за май работодатели сократят на Северо-Востоке около 200 человек.
“Но не все приходят на учет после сокращения, - отмечает Аннеки Теэлахк. - Люди увольнялись и по другим причинам - или сами ушли, или договорились с работодателей, точно мы этого не знаем. Но мы видим, что начали приходить люди, которые, наверное, работали “по-черному”. Мы спрашиваем у человека на консультации, где он работал. Он говорит, “да так, работал”... И ничего больше не говорит.
Когда кризис начался, предприятия с официальными работниками смогли подать ходатайства на пособие на выплату зарплаты. Но если люди работали неофициально, то и работодатель не смог подать на них ходатайство. Следить за этим - не наша работа, но косвенно мы видим, что это все еще довольно большая проблема в Ида-Вирумаа”.
Зарегистрировавшись в качестве безработного, человек в большинстве случаев получает право на пособие по безработице (за 31 день это 189 евро). Но при уплате налогов взимаются также деньги за страхование от безработицы, а значит, во многих случаях оставшийся без работы человек имеет право также на страховое возмещение - от 9 до 53 евро в день, в зависимости от того, насколько высокой у него была зарплата. При сокращении штата работодатель должен выплатить возмещение в размере месячной зарплаты, а если стаж работы у одного работодателя был больше пяти лет, то дополнительно выплачивается также возмещение по сокращению от Кассы по безработице.
Человек, который работал неофициально, из четырех этих пособий может получить только первое - 189 евро в месяц. Именно такие люди сейчас оказались в самой сложной ситуации.
Аннеки Теэлахк отмечает при этом, что услуги Кассы по безработице - карьерное консультирование, оплата обучения, помощь в поиске нового места и другие - оказываются бесплатно и всем на одинаковых условиях.
Вакансий стало заметно меньше
По состоянию на вторник работодатели искали в Ида-Вирумаа с помощью Кассы по безработице работников почти на 700 вакансий. По словам Аннеки Теэлахк, людям и в кризис удается найти работу. Но если раньше каждый день в Ида-Вирумаа на работу выходили около 200 клиентов Кассы по безработице, то сейчас - около 100.
Один из нарвских безработных, который потерял работу накануне вспышки коронавируса, рассказал корреспонденту, что вакансии по его специальности тогда были. Но потенциальные работодатели все, как один, взяли паузу и отвечали, что работник им, конечно, нужен, но экономическая ситуация складывается непонятная, и на собеседование они пригласят, когда коронавирус отступит.
Поиск по порталам объявлений о работе показывает, что вакансий в Нарве стало заметно меньше. И в реальности не все они расположены здесь. Например, портал Кассы по безработице показывает в приграничном городе аж 348 пустующих рабочих мест. Но портал исходит из запросов работодателей и показывает, в каких регионах работодатели ищут работников. Получается, что рабочие места нарвитянам предлагают не только в Ида-Вирумаа, но также в Таллинне, на Чудском озере, в Скандинавии, Германии (что странно при закрытых границах) и даже в составе эстонской военной миссии в Африке. Если выбирать географически близкие рабочие места, то вакансий гораздо меньше. Среди них самые часто встречающиеся - швеи, парикмахеры, ногтевые техники.
Похожая ситуация на портале cv.ee, где для Нарвы есть всего 16 объявлений (48 рабочих мест). На cvkeskus.ee - 20 объявлений, причем самое свежее объявление - недельной давности (число вакантных рабочих мест больше числа объявлений, но портал его не показывает).
Касса по безработице открывается, но призывает не приходить
Ситуация для новых безработных была сложнее, чем раньше, также из-за закрытия отделений Кассы по безработице. Сотрудники продолжали работать, но клиенты не могли физически попасть в офисы этого учреждения. Приходилось общаться через интернет или по телефону.
“Наши люди неохотно пользуются компьютером, - говорит Аннеки Теэлахк. - Помню, как три года назад только 0,4% наших клиентов обращались к нам через e-töötukassa, в то время, как в других регионах - 30%. Мы начали этим заниматься”.
В конце прошлого года работники специально рассказывали клиентам, что все документы можно подавать через интернет, и в результате таким образом стали обращаться около 20% клиентов. С началом карантина эта цифра возросла до 40-50% в разных городах Ида-Вирумаа.
Бюро Кассы по безработице в Ида-Вирумаа открываются для клиентов с понедельника. Но клиентов очень просят по возможности не приходить, а по-прежнему связываться с сотрудниками через интернет и по телефону. В бюро будут действовать те же правила против скопления людей, что и в других местах. Переходный период, когда бюро постепенно будут возвращаться к обычной работе, продлится, вероятно, до осени.