В Восточно-Таллиннской центральной больнице партнерские роды разрешены снова с 18 мая

Родильный дом Восточно-Таллиннской центральной больницы позволит с понедельника отцам снова присутствовать на родах. 18 мая - по окончанию чрезвычайной ситуации на родах может присутствовать отец ребенка или близкий член семьи.
По словам Вивиан Арусаар, главы акушерства ITK, это очень хорошая новость для всех рожениц, а также для их семей. «Мы рады, что можем снова разрешить партнерские роды - отец может присутствовать при рождении своего ребенка и поддержать жену. Последние девять недель показали нам, что все мамы были очень смелыми и хорошо обходились без партнера. Конечно, им было нелегко. Большое спасибо всем матерям и их семьям за понимание», - прокомментировала Арусаар.
Член семьи, который приезжает в больницу на партнерские роды, должен быть здоров и соблюдать дополнительные меры безопасности, установленные больницей. По прибытию в родильный дом член семьи должен заполнить декларацию о состоянии здоровья, также проверим температуру тела.
Во время пребывания в больнице необходимо носить хирургическую защитную маску, и партнеру не разрешается покидать родильное отделение. Доула в настоящее время еще не допускаются в родильное отделение. Кроме того, во время кесарева сечения также не допускается присутствие члена семьи в операционной, поскольку чем больше людей, тем труднее обеспечить их безопасность.
Член семьи должен покинуть больницу, если мать переведена из родильного отделения в послеродовое отделение. Мы рекомендуем всем убедиться, что у матери есть все, что ей нужно, перед тем как прийти в больницу.
Все роженицы проходят тестирование на коронавирус и им необходимо заполнить декларацию о состоянии здоровья, а защитную маску нужно носить до результатов теста.
«Несмотря на то, что мы по-прежнему сохраняем некоторые ограничения в роддоме, я хотела бы сказать всем роженицам в качестве ободрения, что наши акушерки всегда готовы помочь вам советом и делом, спрашивайте, если нуждаетесь в помощи», - сказала Арусаар.
«Даже в тех случаях, когда станет известно, что мама заразилась коронавирусом, мы предоставим необходимую помощь и, принимая во внимание все меры безопасности, сделаем все, чтобы обеспечить безопасность как матери, так и ребенка. До встречи в роддоме Центральной больницы! »