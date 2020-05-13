В Восточно-Таллиннской центральной больнице партнерские роды разрешены снова с 18 мая

По словам Вивиан Арусаар, главы акушерства ITK, это очень хорошая новость для всех рожениц, а также для их семей. «Мы рады, что можем снова разрешить партнерские роды - отец может присутствовать при рождении своего ребенка и поддержать жену. Последние девять недель показали нам, что все мамы были очень смелыми и хорошо обходились без партнера. Конечно, им было нелегко. Большое спасибо всем матерям и их семьям за понимание», - прокомментировала Арусаар.

Член семьи, который приезжает в больницу на партнерские роды, должен быть здоров и соблюдать дополнительные меры безопасности, установленные больницей. По прибытию в родильный дом член семьи должен заполнить декларацию о состоянии здоровья, также проверим температуру тела.

Во время пребывания в больнице необходимо носить хирургическую защитную маску, и партнеру не разрешается покидать родильное отделение. Доула в настоящее время еще не допускаются в родильное отделение. Кроме того, во время кесарева сечения также не допускается присутствие члена семьи в операционной, поскольку чем больше людей, тем труднее обеспечить их безопасность.

Член семьи должен покинуть больницу, если мать переведена из родильного отделения в послеродовое отделение. Мы рекомендуем всем убедиться, что у матери есть все, что ей нужно, перед тем как прийти в больницу.

Все роженицы проходят тестирование на коронавирус и им необходимо заполнить декларацию о состоянии здоровья, а защитную маску нужно носить до результатов теста.

«Несмотря на то, что мы по-прежнему сохраняем некоторые ограничения в роддоме, я хотела бы сказать всем роженицам в качестве ободрения, что наши акушерки всегда готовы помочь вам советом и делом, спрашивайте, если нуждаетесь в помощи», - сказала Арусаар.